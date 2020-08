Europoslankyňa a budúca mamička Monika Beňová (Smer-SD) sa na sociálnej sieti so svojimi priaznivcami podlila o to, ako trávi tieto dni. Jej rytmus, ale aj spôsob, akým trávi čas, momentálne podlieha predovšetkým názorom lekára.

Europoslankyňa Monika Beňová sa už na jeseň stane dvojnásobnou mamičkou. Na akčný život však musí zabudnúť, lekár jej totiž nariadil oddych. Podľa vlastných slov sú jej dni preto teraz "uležané".

"Prejsť sa možem ísť maximálne do záhrady a jediný “zážitok” je raňajší nákup v potravinách, kde podebatujem s predavačkami a pokladničkami. A všetci sú veľmi milí, tak všeobecne, usmievajú sa a niektorí aj žmurknú ponad rúško," poznamenala s tým, že chcela spolu s partnerom ísť na pár dní do Tatier.



"Doktor zakázal aj to, tak pozerám doobeda ruský seriál Kuchyňa, na obed Monka a popoludní si čítam a večer pozeráme už spolu Prostřeno," posťažovala sa Beňová, ktorá bola doteraz známa svojím aktívnym prístupom k životu a náročným pracovným tempom.

"Podľa tohto “rozpisu” asi chápete, že celý moj život je spomalený na tempo, ktoré som si vobec nedokázala predstaviť, navyše ak máte sama zo seba pocit, že Vám nič nie je a žeby ste mohli pokojne preplávať jazero alebo zabehnúť aspoň 6 km. No tak ale nevadí, doktorov treba poslúchať. Ďakujem že máte trpezlivosť na tieto emočné výlevy, s ktorými sa ani neviem prečo, potrebujem podeliť “so svetom”," ospravedlnila sa politička svojim sledovateľom.



Pritom si neodpustila vtipnú poznámku. "Iste, radšej by som rozbila atóm, vynašla penicilín alebo zachraňovala svetový mier, ale vačšinu z toho už zabezpečil niekto iný a ten zvyšok ešte bude mať v mojom živote a práci miesto. Len trochu neskor. Tak sa majte a prežite pekný a úspešný deň," rozlúčila sa na záver príspevku.