Obrovská tragédia, ktorá sa minulý týždeň odohrala na Zámockej ulici, otriasla celou našou spoločnosťou. Viacerých ľudí z LGBTI komunity navyše viedla k odvážnemu, no o to náročnejšiemu rozhodnutiu.

Vražda nevinného Matúša a Juraja pred barom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave otriasla celým Slovenskom. Najsmutnejšie je, že vrah si ich vytipoval len pre to, že boli LGBTI ľudia.

Viacerí známi ľudia, ktorí patria do komunity LGBTI sa rozhodli na túto vyhrotenú situáciu reagovať. Doteraz si túto skutočnosť nechávali pre seba, ale teraz to už povedali nahlas. Ako prvý sa rozhodol pre tento neľahký krok moderátor TA3 V politike Rastislav Iliev. Ako sám uviedol, robí to z ohľadu na náladu v spoločnosti, tragickú udalosť a jeho pocit, že hoci je toto rozhodnutie náročné, no o to potrebnejšie. V živom vysielaní vyhlásil, že sa hlási k LGBTI komunite.

Rasťo Iliev V živom prenose sa moderátor politickej relácie na TA3 sa hrdo prihlásil k LGBTI komunite: ,,Ja sa k tomu hrdo hlásim a vyzývam k tomu aj kolegov novinárov, hercov, ale aj politikov.” Zdroj: TA3

Teraz to otvorene povedal aj hovorca prezidentky Martin Striženec v rozhovore pre Denník N. "V zásade to nie je žiadne tajomstvo, som vyoutovaný pred všetkými, aj keď nie takto verejne, takže pre niekoho to bude asi prekvapenie. Mám pocit, že dozrel čas hovoriť čo najotvorenejšie a že to v tejto chvíli môže niečomu pomôcť," rozpráva Strižinec. „Nenechajme v tom Romana samotného,“ povedal o majiteľovi podniku Tepláreň, „Ako jeden z mála rozvíja komunitný život ako vo veľkých mestách.“

Zuzana Čaputová a Martin Strižinec. Zdroj: Instagram/m.strizinec

Zároveň dodáva, že hlasovanie v parlamente o životných partnerstvách ho neprekvapilo. „Od tohto parlamentu sa nedá čakať nič. Najväčší úspech je, že sa začala schôdza.“ Taktiež nepredpokladá, že by v budúcnosti takýto zákon prešiel. Dôvodom je podľa neho súčasné zloženie Národnej rady SR.

