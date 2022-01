Mnohí Slováci poznali jej tvár, no ešte familiárnejší bol jej hlas. Celých 23 rokov sa totiž ľuďom prihovárala zo Slovenského rozhlasu, kde pôsobila v Mi­krofóre v Dobrom ráne.

Zanechala po sebe dvoch synov, jedným z nich je známy moderátor TA3 Peter Bielik. „Vyrastal som v novinárskej rodine a práve ona bola mojou najvernejšou fanúšičkou. Nevynechala ani jednu moju reláciu,” prezradil pre denník Plus JEDEN DEŇ. Známy moderátor dodal, že práve ju si počas moderovania predstavoval, keď sa pozeral na kameru. „Je to starý trik, pozeráte sa na kameru, ale predstavujete si niekoho konkrétneho. Je to potom vidieť aj na obraze,” vysvetlil známy moderátor.

Ako Peter Bielik prezradil, jeho mama v ľuďoch zanechala veľký dojem a spoznávali ju aj po konci kariéry v rozhlase: „Spomínam si na jedného predavača v mäsiarstve, ktorý mojej mame povedal: ,Vy ste pani Bieliková, že? Lebo ja som vás spoznal podľa hlasu, lebo vy ste sa počas moderovania usmievali‘.”

