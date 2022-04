Z rozhovoru sa dozviete:

- Kto dcéru prezidentky pritiahol k modelingu

- Ako sa vyrovnala s kritikou

- Aké sú perspektívy Emmy Čaputovej v kariére modelky



Odpovede nielen na tieto otázky pre Plus JEDEN DEŇ odhalila modelingová expertka Daria Darvašiová z agentúry EXIT Model Management, pre ktorú Emma pracuje.

Ako ste sa s Emmou Čaputovou spojili, kto ako prvý prejavil záujem o spoluprácu? Bol to jej nápad alebo vaša iniciatíva? Aká bola jej prvá reakcia na ponuku kariéry modelky?

- Emmu nám odporučila vizážistka Katarína Kmecová, ktorá spolupracovala s pani prezidentkou. Obidve strany sme chvíľu zvažovali najmä otázku bulváru. Obom stranám bolo jasné, že na Slovensku bude viac vnímaná ako dcéra pani prezidentky než ako modelka.

Ale Emma je veľmi rozumné a prijemné mladé dievča a my si myslíme, že v zahraničí bude vnímaná iba ako modelka, nie ako celebrita. Ma jedinečný výzor a je veľmi tvárna, čo sú dobré vlastnosti pre modelku.

Ako spolupráca modelky a agentúry vlastne vyzerá? Kto má aké pravá a povinnosti? Čo agentúra robí pre modelku?

- Je to vždy dialóg, modelka a agentúra spolupracujú na spoločnom cieli, ktorým je úspešná kariéra. Každá modelka prináša niečo jedinečné, čo ju odlišuje od ostatných modeliek – a to je tá správna platforma, na ktorej treba postaviť kariéru. Exit sa stará o správny rozvoj schopností modelky a zabezpečuje pre ňu práce. Modelka sa stará o to, aby napredovala a aby každú prácu odviedla profesionálne.

Ako sa rieši, ktorá modelka je vhodná pre konkrétnu kampaň? Rozhoduje sa dievča samo, s ktorou značkou chce spolupracovať, alebo je to na jej agentúre, pripadne skautoch?

Emma Čaputova rozbehla kariéru modelky Zdroj: Modelingová agentura Exit

- Ako všetko v modelingu, aj toto je otázka vzájomnej spolupráce, ale práce pre modelku nakoniec vyberá agentúra, pričom modelka môže odmietnuť prácu, ktorá nezodpovedá jej svetonázoru. Každá modelka má svojho bookera a tento booker je zodpovedný za kariéru modelky.

Modeling potrebuje určite aj skúsenosti. Absolvovala Emma pred nástupom do modelingu nejaké výcvikové kurzy týkajúce sa pózovania či chôdze? Alebo sa to naučila až neskôr? Ako sa jej v tom darí?

- Áno, samozrejme, u nás v Exite všetky modelky vrátane Emmy prechádzajú najprv prípravou, ktorá v sebe zahŕňa množstvo vecí: starostlivosť o pleť, vlasy a postavu, tréning pózovania, tréning chôdze a množstvo ďalších. Emma je talentovaná a prípravu zvládla brilantne.

Čo je dnes hlavná naplň práce v modelingu? Termíny fotenia, móla prehliadok alebo niečo iné?

- Modeling sa v tomto dlhé roky nemení, stále sú to fotenia a prehliadky, ale aj videokampane. V poslednom čase sa k tomu pridali tzv. instagramové práce, keď modelka dostáva odmenu za uverejnený príspevok.

V súčasnom covidovom období ubudlo prehliadok, ale fotenia sa dejú s dodržiavaním všetkých bezpečnostných opatrení. Dočasne sa všetko posunulo do online prostredia. Už sa nefotia klasické katalógy a kampane ako kedysi, teraz je 80 % práce zameranej na ecommerce, online shopping.

Pred pár rokmi sa hovorilo, že skauti hľadajú inteligentné a skromné dievčatá. Aké sú trendy teraz?

Emma Čaputová na Bratislava Fashion LIVE! Zdroj: https://www.instagram.com/p/CVVrUDoN1m4/

- Modelka by mala byť prijemná, skromná, vzdelaná a pracovitá. Väčšina svetových modeliek vyniká vo viac ako jednej oblasti. Mnohé sú úspešné športovkyne, tanečnice, hudobníčky, maliarky... Hľadáme teda nielen zaujímavý výzor, ale aj zaujímavú osobnosť. Dievčatá, ale aj chlapci sa môžu prihlásiť prostredníctvom našej webstránky: www.exitmm.sk

Ako sa spolupracuje s dcérou prezidentky?

