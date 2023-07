Je to veľmi dobrý zážitok, tie autíčka sú také cukríky! Tak okomentoval šéf poslaneckého klubu OĽaNO a priatelia Michal Šipoš jazdu na ikonickom Fiate päťsto. Skladné autíčko, ktoré bolo hitom na Slovensku za čias socializmu, hnutie vyťahuje do boja o voliča. Polícia však rieši aj pokus o podplácanie pri registrácii jednej várky týchto Fiatov.

Len tento týždeň predseda hnutia Igor Matovič ohlásil, že nakúpili niekoľko týchto fiatiek priamo v Taliansku. Kto urobí najlepší návrh na polep autíčka, bude v ňom aj jazdiť – to je jedna z cien súťaže, do ktorej sa majú zapojiť voliči. Autíčka majú byť symbolom boja proti mafii, preto ich aj matovičovci zháňali priamo v Taliansku. Ako však zistil portál aktuality.sk, autá je potrebné zaregistrovať na Slovensku. Na to si hnutie najalo firmu. A práve jej človek mal ponúknuť úplatok na polícii za zrýchlenie registrácie.

Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Podľa Zuzany Hrabovskej z komunikačného odboru policajného prezídia nie je vyšetrovateľ, ktorému je prípad zverený, prítomný, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie. V oficiálnom stanovisku hnutie priznáva, že si na prihlásenie áut „najali firmy, ktoré im odporučili viacerí ľudia“. Hovorca hnutia Matúš Bystriansky pre aktuality dodal, že nemajú žiadne informácie o údajnom úplatku.

Denník Plus JEDEN DEŇ sa hnutia opýtal, koľko áut nakúpili, za akú cenu a prečo nie je táto transakcia viditeľná na transparentnom účte. Chceli sme vedieť, v ktorých okresoch sa autá prihlasujú. Hnutie na naše otázky neodpovedalo. Poslanci, ktorých sme oslovili, sa nechcú vyjadrovať alebo „o tom nič nevedia“. O čosi zhovorčivejší však bol odídenec z OĽaNO a dnes člen Demokratov, Andrej Stančík. „Túto kauzu by som nepreceňoval, keďže je do toho zapojená firma, ktorá autá mala zaregistrovať, nie samotné OĽaNO. Na korupčné kauzy bývalých vlád sa to rozhodne nechytá. Tento estrádny štýl kampane má však evidentne svoje problémy. Myslím, že politické strany by sa namiesto rozdávania a nereálnych sľubov mali radšej sústrediť na slušnú, odbornú a zodpovednú ponuku pre voliča. Demokrati takou cestou pôjdu,” povedal pre náš denník.

Andrej Stančík je presvedčený, že tento estrádny štýl kampane OĽANO má značné trhliny. Zdroj: Instagram A.S.

Podľa našich informácií malo hnutie kúpiť do 60 fiatiek. O cene hovoril Šipoš na sociálnej sieti v rámci diskusie s verejnosťou. Podľa neho cena závisí od toho, v akom stave je auto. „Stanovili sme si nejaký budžet, ktorý sme ochotní do toho dať,“ vysvetľoval bez toho, aby konkretizoval výšku tejto sumy. Podľa Šipoša sa dá takáto fiatka kúpiť aj za vyše 10-tisíc eur, ale aj lacnejšie.

Hnutie si vedie transparentný účet od januára tohto roka. Z účtu neodišla žiadna suma na nákup fiatiek, nevidno ani platby agentúram, ktoré mali zariadiť prepis áut, ba ani platby za povinné zmluvné poistenie áut. Politológ Radoslav Štefančík hovorí, že ak Matovič avizuje, že autá využije v predvolebnej kampani, mali by sme nielen na transparentnom účte vidieť, koľko autá stáli, ale ich suma by sa mala započítať aj do trojmiliónového limitu, ktorý strany môžu minúť v boji o voliča. Považuje za iróniu, že pri registrácii sa udial pokus o podplácanie. „Znamená to, že v blízkom okruhu Igora Matoviča, medzi ľuďmi, s ktorými spolupracuje, sa deje korupcia,“ hovorí Štefančík.