Najhorúcejšia téma posledných týždňov spľasla ako bublina. Expolitik a advokát Daniel Lipšic (47) sa totiž rozhodol, že do volieb na post generálneho prokurátora nezasiahne. Proti zločinu chce bojovať inak a najvyššia prokurátorská funkcia by ho v tom vraj brzdila!

Koalícia na druhý pokus presadila zákon o generálnej prokuratúre, ktorú kritici napriek dôležitej úprave neustále nazývali Lex Lipšic. Bol vraj šitý na mieru práve expolitikovi. Prvýkrát v histórii totiž môže na post generálneho prokurátora kandidovať človek, ktorý doteraz nevykonával funkciu prokurátora a má záznam v registri trestov. Lipšic bol v minulosti právoplatne odsúdený za autonehodu, pri ktorej zomrel starší pán.

Opozícii prekážala aj Lipšicova politická minulosť. „Príde k politizácii generálnej prokuratúry. Zákon je navyše šitý na mieru pre konkrétneho uchádzača,“ povedal šéf Smeru Robert Fico (56) s tým, že podal podnet na Ústavný súd, aby zákon vyhlásil za protiústavný. Emócie nateraz schladil sám Lipšic, ktorý na sociálnej sieti napísal: „Nebudem kandidovať na pozíciu generálneho prokurátora.“

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že pozícia generálneho prokurátora je skôr manažérska a administratívna úloha. „Skutočná aréna boja proti zločinu by mi vo funkcii generálneho prokurátora chýbala. Som presvedčený, že som dnes užitočnejší v prvej línii,“tvrdí Lipšic, ktorý nebude pravdepodobne ľutovať ani po finančnej stránke. Generálny prokurátor zarába približne 7-tisíc eur, no špičkový právnik, akým je Lipšic, má pravdepodobne viacej.

Pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z objednávky ktorej je obžalovaný Marián Kočner. Očakávaneho rozsudku sa zúčastnilo mnoho slovenských aj zahraničných médii. Na snímke je zástupca poškodených Daniel Lipšic. Zdroj: MATEJ KALINA

Politológ Radoslav Štefančík hodnotí Lipšicovo rozhodnutie ako pozitívne: „Možno je odborne zdatný, bol by však v konflikte záujmov, veď donedávna bol politik. Možno sa tak rozhodol pre tento dôvod, alebo preto, že vedel, že by ho prezidentka nevymenovala. Nemyslím si, že dôvodom sú peniaze.“

Zákon o prokuratúre vetovala ešte v lete prezidentka Zuzana Čaputová (47). Odborníkom a ani jej sa nepáčili dôvody odvolávania generálneho prokurátora. „Je zrejmé, že by tu mohla byť istá snaha na generálneho prokurátora vychádzať v ústrety politickej garnitúre, ktorá má väčšinu v parlamente,“ povedala vtedy Čaputová a naznačila, že s Lipšicom vo funkcii má problém. Poslanci jej pripomienku akceptovali a pri opätovnom schválení zákona problematické body vynechali. Prezidentka zákon podpísala 7. septembra. Nominácie sa môžu podávať do 9. októbra, 19. novembra bude nasledovať verejné vypočutie kandidátov a 24. novembra by mal parlament rozhodnúť.

