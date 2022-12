Bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda hovorí, že za kauzu Gorila vyvodil svoju osobnú zodpovednosť. Preto ani nevidí dôvod, prečo by mala ovplyvniť jeho súčasný politický projekt.

„Mňa sa týkala,“ zdôraznil Dzurinda na margo kauzy, v ktorej padli v súčasnosti obvinenia, počas snemu strany Spolu. Práve s touto stranou ráta v projekte spájania menších strán, ktoré by však podľa neho „mohli vytvoriť silnú bázu na vznik alternatívy už počas nadchádzajúcich parlamentných volieb“.

Dzurinda tvrdí: „Vyvodil som jednoznačnú politickú zodpovednosť. Nikto ma nevyzýval, aby som odovzdal funkciu predsedu strany, ja som to urobil. Nikto ma nevyzýval, aby som nekandidoval vo voľbách, ktoré nasledovali po prepuknutí kauzy a ja som tak urobil. Ja som nekandidoval.“

Nie je to celkom tak. V druhej polovici decembra to bude 11 rokov, čo sa na text dokumentu Gorila objavil na internete. Kauza však bola silnou predvolebnou témou práve počas volieb v roku 2012. Dzurinda vtedy viedol kandidátku SDKÚ, hoci priamo vo voľbách nezískal najviac krúžkov. Z SDKÚ vystúpil spolu s Ivanom Miklošom v júni 2014. S novým vedením sa však začal aj postupný zánik strany, ktorá vo voľbách v roku 2016 získala len približne štvrť percenta hlasov.

Dzurinda má teda pocit, že sa vysporiadal s kauzou, v ktorej až v poslednom období padajú obvinenia. On sám pritom mieni založiť zoskupenie strán, ktoré by mali byť útočiskom demokratického voliča.

Mikuláš Dzurinda na sobotňajšom sneme strany Spolu. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Medzi pohnútky, ktoré ma vedú k angažovaniu sa na Slovensku, vôbec nepatrí moja osobná ambícia. Nič ma nezadrží v mojom úsilí prispieť tam, kde môžem prispieť. Cítim sa absolútne slobodným človekom,“ povedal ďalej Dzurinda počas snemu strany Spolu.

Bývalý premiér hovorí, že sa začal stretávať „s veľmi peknými ľuďmi“. Projekt podľa neho nebol plánovaný už na najbližšie parlamentné voľby. „Slovensku chýba silná formácia typu Európskej ľudovej strany,“ vysvetlil s tým, že „politika založená na hodnotách kresťanskej demokracie, liberálnej demokracie, umierneného konzervativizmu má perpektívu“. Hoci by malo ísť o dlhodobejší a perspektívnejší projekt, Dzurinda pripúšťa, že ho do istej miery ovplyvňujú aj možné predčasné voľby.

„Je čas na spájanie. Keď sa spoja stredopravé, liberálno-konzervatívne, konzervatívno-liberálne strany, to môže byť taká silná báza, na ktorej sa dá vybudovať silná politická alternatíva už pre nadchádzajúca parlamentné voľby,“ myslí si Dzurinda.

Aká bude jeho úloha? Tvrdí, že to je ťažká otázka. „Moje osobné motívy nehrajú v tomto procese žiadnu rolu. Napísal som nové desatoro – DNA, teda profil politického zoskupenia. Na tomto sme sa zhodli a pokračujeme ďalej,“ dodal.

Dzurinda zatiaľ nevie povedať, či v projekte ráta s OĽaNO či stranou Za ľudí. „Viem sa dobre porozprávať s Jurajom Šeligom, viem sa dobre porozprávať s Eduardom Hegerom,“ objasnil. S oboma sa stretol aj počas snemu. „Čo budem teraz rozkladať tie strany? Niet pochýb, že do istej miery profilovo, ideovo a hodnotovo tam nejaký prienik môže byť. Ale na to treba ešte čas,“ uzavrel.

Kauza Gorila odštartovala zánik SDKÚ a odchod z politiky napríklad aj Mikuláša Dzurindu. Ide o nahrávky z bytu na Vazovovej ulici v Bratislave, kde sa hovorilo aj o financovaní niektorých strán – aj SDKÚ, ale aj strany Smer. Za obchodovanie s nahrávkami v tejto kauze bol stíhaný aj bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Stíhanie zastavil okresný súd v Bratislave. V súčasnosti je na stole ďalšie obvinenie finančníka Jaroslava Haščáka a ďalších siedmych ľudí. Haščák obvinenie odmieta.