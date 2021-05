V rozhovore sa dočítate:

o spore medzi Sulíkom a Matovičom

čo si myslí o svojom spolustraníkovi Gyimesim

ako vníma homosexuálov

ako sa dostal do politiky

či plánuje prestúpiť do inej strany

Prečo ste sa rozhodli pre hnutie OĽaNO?

Od 15 rokov som pôsobil v mládežníckej politickej organizácii a politika ma bavila, lákala. Študoval som medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, takže politike som sa venoval. OĽaNO si vybralo mňa, zavolal mi Michal Šípoš s ponukou byť na kandidátke - imponovala mi idea tohto hnutia, pretože korupciu považujem za jeden z najväčších problémov, najviac Slovensku ubližovala. Verím, že problémy krajiny musíme postupne riešiť, zastavenie rozkrádania (verejných) financií by malo byť v modernej krajine samozrejmosťou.

Ako hovoríte, do politiky ste sa dostali pomerne mladý. Bol to sen alebo ambícia?

Bol to skôr taký sen. Ja som sa nikdy nikam nepchal, že musím byť v nejakej strane. Bol som v nezávislej politickej organizácii - Občiansko-demokratická mládež. Nemali sme žiadnu stranu, takže som miesto sľúbené nemal, ale povedal som si, že keď príde ten deň a niekto mi klepne po ramenách, tak sa do politiky vrhnem. Nebola to kalkulácia, OĽaNO malo vtedy 5,7 % a ja som nerátal, že sa dostaneme tak ďaleko, chcel som pomôcť a povedal som, že mi je jedno, aké dostanem miesto.

Svoj vek vnímate ako výhodu alebo ako nevýhodu? Sú tam starší politici - predsa máte „len” 25 rokov.

Je to aj, aj. Pretože z jednej strany to beriem tak, že nemám toľko skúseností a uvedomujem si, že u nás máme múdrejších a skúsenejších ľudí. Ale na druhej strane mi nechýba chuť, ideály a ani vedomosti, ktoré som nadobudol počas štúdia. Politický systém človeka dokáže veľmi rýchlo zomlieť. Napríklad ľudia, ktorí sú tam roky, sa dali skorumpovať. Ja však verím, že aj mladí ľudia majú miesto v našej politike.

Pre mladých, aj podľa prieskumov, nie je zaujímavé povolanie politika. Takže prečo vrcholová v takom mladom veku, čo bol pre vás zlomový moment?

Pre mladých je politika nezaujímavá hlavne pre obraz, ktorý máme. Že ju robia len starí páni v oblekoch, ktorí sú väčšinou skorumpovaní. A práve takýto obraz treba rozbiť - takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo som do politiky išiel. A s tou vrcholovou, to som nevedel, že tak skoro „vypáli”. Ale bral som to s pokorou tak, že idem pomôcť dobrej veci - vládnej zmene a to sa nakoniec podarilo. Moje témy sú, samozrejme, témy mladých.

Andrej Stančík a jeden z najmladších poslancov v Národnej rade. Zdroj: Instagram A.S.

Čo na to rodičia?

Tí ma podporovali, ale aj sa obávali. Ako som hovoril, je tu obraz politiky ako niečo nečestné, manipulatívne, v pozadí sa hrajú rôzne hry. Takže človek ju berie negatívne. Všetko toto je pravda - keď sa začnete politike venovať, tak vidíte veľa zlého. Ale podporovali ma, vedeli, že mám ideály a že ma to láka a mám na to, aby som sa v pomyselnom bahne politiky neutopil.

Aktívne komunikujete aj cez sociálne siete. Dosť často si viete vystreliť napríklad aj z Igora Matoviča alebo z iných. Nikdy ste za to nedostali kritiku či už od opozície, alebo koalície?

Nikdy nič také neprišlo, ani od Matoviča. Lebo to posledné, to bola jemná zábava. Napríklad jeho povestný status One time, next time. Tam ukazuje, že aj on si vie zo seba vystreliť a to považujem za skvelú vlastnosť, že ako politici by sme sa nemali brať vážne.