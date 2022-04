Mitrík OTVORENE: Šéf Najvyššieho kontrolného úradu by mal byť odborník, TOTO je však MÝTUS!

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR by mal byť odborník a zodpovedný človek. Ale predstava, že to musí byť nevyhnutne opozičný kandidát, je mýtus. Pri príležitosti hodnotenia svojho sedemročného mandátu vo funkcii predsedu NKÚ to v TASR TV povedal Karol Mitrík.