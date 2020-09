Podľa dvoch štúdií v renomovaných vedeckých časopisoch New England Journal of Medicine a Nature Immunology pretrvávajú protilátky u pacientov, ktorý prekonali COVID19, niekoľko mesiacov, napísal Mistrík na sociálnu sieť.

Podobne robustne zareagovali aj T-lymfocyty, ktoré hrajú tiež dôležitú úlohu v boji organizmu s infekciou. Čo to znamená? Svitá nádej, že vakcíny nás môžu skutočne chrániť pred vírusom a to počas nezanedbateľne dlhého obdobia. Vedci sú opatrne optimistickí, no je to svetlo na konci tunela a ak sa všetko dobre podarí, ľudia neuveria antivaxinačným hlúpostiam a nechajú sa zaočkovať, svet sa môže časom vrátiť do normálnych koľají, tvrdí.



Ďalší dôležitý vedecký článok v New England Journal of Medicine priniesol zaujímavú tézu, že rúška sú nielen účinným prostriedkom znižovania rizika infekcie, ale majú za následok mierny, alebo dokonca asymptomatický priebeh ochorenia COVID 19, ak už k infekcii došlo. Na tomto mieste treba zdôrazniť, že podstatne účinnejšie sú dvojvrstvové, alebo najlepšie chirurgické rúška.



"Dnes nás chránia pred infekciou rúška, niekedy začiatkom budúceho roka to bude dúfajme vakcína. Držme si palce." dodla na koniec.