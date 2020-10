Predseda parlamentu Boris Kollár sa opäť postaral o pariadny politický škandál. Sobotňajšia dopravná nehoda verejnosť najprv vydesila, nakoľko sa riešil závažný stav šéfa hnutia Sme rodina . Vzápätí však obavy vystriedal oprávnený hnev, keď sa prevalilo, žev aute nebol len so šoférom a ochrankou, ale spoločnosť mu robila aj evidentne "upravená" kráska.

Verejnosť rozhneval najmä fakt, že Kollár viezol sexicu v aute, ktoré mu platia daňoví poplatníci.

Prezidentka očakáva vysvetlenie

Správanie druhého najvyššieho ústavného činiteľa sa nepozdáva ani prezidentke Zuzane Čaputovej. "Otázky smerujúce k okolnostiam dopravnej nehody sú absolútne na mieste. Budem sa o to zaujímať. Vieme všetci, že pán Boris Kollár nie je v dobrom zdravotnom stave, dnes absolvoval operáciu, čiže určite ma bude zaujímať relevantné vysvetlenie, toho či došlo, alebo nedošlo k porušeniu povinností a obmedzení. To, čo je absolútne dôležité, je dôvera verejnosti a je jasné a je prirodzené, drobnohľad, ktorý je smerovaný na nás, ako na ústavných činiteľov, je o to väčší, ak sme súčasťou komunikácie opatrení, alebo obmedzení. Je prirodzené, že ľudia sú scitlivení na to, či tie opatrenia prirodzene doržiavame my,"reagovala na tému okolností autonehody prezidentka.

Anketa Súhlasíte s konaním podpredsedu parlamentu Borisa Kollára? Áno, je to "jeho" auto! 0%

Nie, mal by sa verejne spovedať! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný