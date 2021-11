Keď sa Meky druhýkrát oženil a vzal si svoju fanúšičku Katku, ostal s ňou bývať v Prahe. K jeho rozhodnutiu z roku 1993 kde budú bývať, prispela aj nie práve najlepšia atmosféra na Slovensku počas vlády Vladimíra Mečiara. „Vždy ma zaujímalo, čo sa deje. Som však už vo veku, keď nestrieľam len tak do sveta urýchlené názory. Najprv si treba všetko premyslieť a dívať sa na veci s absolútnym porozumením,“ povedal v lete Žbirka pre dnes24.sk.

Skvelý hudobník sa ale v politike na rozdiel od niektorých svojich kolegov z hudobnej branže nikdy neangažoval. Raz ale spravil výnimku. Keď sa na Slovensku v roku 1998 skončil "mečiarizmus", Meky prišiel zahrať na námestie, aby zmenu podporil. „Žeby som ale chcel vstúpiť do politiky, alebo sa k nej vyjadrovať každý deň, to ani náhodou,“ dodal Meky. Podľa neho by to bolo kráčanie po tenkom ľade.

Človek podľa Žbirku môže v takom prípade začať veriť svojej pravde, stať sa neústupným a žiť v domnení, že jediná pravda je tá jeho. „Koľkokrát v živote som si ale o niečom niečo myslel a teraz si o tom myslím niečo iné,“ objasnil Žbirka. Meky zomrel vo veku 69 rokov na zápal pľúc. Česť jeho pamiatke.