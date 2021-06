"Ešte tak zo dva rozhovory Veroniky Remišovej a zabudnem na svoju kinderstube a bobríka mlčania, ktorého držím od minuloročného snemu Za ľudí, lebo prehry sa majú niesť so vztýčenou hlavou," objavilo sa na Facebooku primátora Hlohovca a bývalého poslanca za stranu Za ľudí.

Reagoval tak na vnútorné rozbroje v strane Za ľudí, v ktorej viacerí členovia žiadajú mimoriadny snem a zmenu vedenia strany. Po minulotýždňovom predsedníctve vyjadrila skupina okolo Kolíkovej nedôveru súčasnej šéfke strany Remišovej.

Hovorili o vytvorení akejsi frakcie či platformy v rámci strany a chceli miesto aj na rokovaniach koalície. Remišová uviedla, že Kolíkovej krídlo rozpútalo vojnu v strane a boj sa začal aj v regiónoch. Označila to za pučistický spôsob.

Remišová je podľa Kollára cudzím prvkom v strane už od samého začiatku. Napísal to na sociálnej sieti po minulotýždňovom predsedníctve. "Mal som na to už vtedy svoj názor – Veronika Remišová prišla do strany dodatočne, ako cudzí prvok a zostala ním dodnes. A odovzdať jej do rúk stranu s našimi „predsedníckymi“ stanovami bola smrteľná chyba," napísal vtedy Kollár.