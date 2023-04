Hirman je skalným fanúšikom košického hokeja a radosť z úspechu svojho domáceho klubu neskrýval ani počas tlačovej konferencie na tému kompenzácie rastu cien za energie. "Na úvod mi nedá pogratulovať svojmu košickému klubu, ktorému fandím od detstva, k titulu," vyhlásil hneď v úvode tlačovky dobre naladený Hirman.

A chválou nešetril ani na sociálnych sieťach. "Moje hokejové VSŽ, alebo HC, alebo skrátka Košice, sú po dlhých pôstnych ôsmych rokoch opäť majstrami Slovenska! Hlboká úcta pred Michalovcami aj Zvolenom! Ale obrovská radosť z titulu!," napísal a pripojil aj nevšedné fotografie zo zápasu!

"V starej "stodole" som bol ako pubertiak osobne prítomný pri legendárnych federálnych tituloch VSŽ nad Jihlavou a Spartou Praha. Potom pri tých slovenských. A dnes zase pri víťazstve nad útočným a húževnatým Zvolenom," zaspomínal si minister, ktorý sa však nevyhýbal ani kritike. "Povedzme si na rovinu, že s úrovňou a organizáciou našej top hokejovej ligy nie je ani zďaleka všetko optimálne. Ako kopec iných vecí v našej krajine, buď pôjdeme po ceste profesionalizmu a objektívnej kvality, alebo sa prepadneme do provinčného podpriemeru. Je to len a len v našich rukách," skonštatoval na sociálnej sieti, no následne prísneho ministra predsa len preválcovala eufória. "Ale dnes mám radosť z titulu! Vé-es-žet Košice do toho! Košice, sme majstri!!," napísal.