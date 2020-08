Ide o importované prípady zo zahraničia, ale aj o dohľadané úzke kontakty s už potvrdenými prípadmi ochorenia. Informoval o tom Marek Eliáš z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. RÚVZ so sídlom v Prievidzi zaznamenal vo svojej územnej pôsobnosti osem nových potvrdených prípadov. Dva z nich sú importované zo zahraničia, pričom obe osoby rešpektovali aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR a iniciatívne sa prihlásili. Išlo tiež o dohľadané kontakty už potvrdených prípadov.

RÚVZ so sídlom v Trenčíne zaznamenal tri nové potvrdené prípady ochorenia COVID-19, a to v okrese Nové Mesto nad Váhom. Aj v týchto prípadoch ide o úzke kontakty už potvrdených prípadov v kontrolovanom ohnisku nákazy.

RÚVZ so sídlom v Košiciach zaznamenal rovnako tri nové potvrdené prípady. Dva sú výsledkom dohľadania kontaktov pozitívnej osoby, v jednom prípade stále pokračuje epidemiologické vyšetrovanie. RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch vedie taktiež v jednom prípade epidemiologické vyšetrovanie, v ostatných dvoch ide o import zo zahraničia. "Osoby sa po návrate na územie SR iniciatívne prihlásili na RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch," poznamenal Eliáš.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR naďalej aktívne a dôsledne dohľadávajú úzke kontakty pozitívnych osôb, ktorým nariaďujú domácu izoláciu a zabezpečujú testovanie na ochorenie COVID-19. Zároveň sa odber klinických vzoriek realizuje aj u suspektných osôb, repatriantov a ďalších indikovaných osôb.

ÚVZ SR v tejto súvislosti upozorňuje na dôsledné dodržiavanie aktuálne nariadených a odporúčaných opatrení na celoštátnej úrovni, ale aj prijatých vybraných opatrení na lokálnej úrovni. Odporúča tiež zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia, organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí, aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia. Pripomína tiež základnú zásadu ROR, teda rúško – odstup - ruky/dezinfekcia.