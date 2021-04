Informoval o tom portál tvnoviny.sk. V lete, po mesiaci jún, by mohlo na Slovensku dôjsť k prehodnoteniu testovania antigénovými testami, ktoré u človeka zisťujú prítomnosť na ochorenie COVID-19.

Testovanie COVID-19 Zdroj: TASR/ Milan Kapusta

„Zmluvy na testovanie antigénovými testami v mobilných odberových miestach sú platné do 30. júna. V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v danom čase a jej vývoj sa následne prijme prípadné rozhodnutie o prehodnotení spôsobu antigénového testovania," vysvetlila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Hovorkyňa tiež uviedla, že PCR testy by sa mohli začať využívať lokálne, na základe výsledkov z monitoringu odpadových vôd. Odpadové vody ukazujú, že niekde je úroveň vírusových častíc vyššia, pričom ľudia v danom momente nemusia mať ešte príznaky ochorenia.

Na rizikovú lokalitu by sa podľa Eliášovej následne zamerala aj činnosť hygienikov a epidemiológov. Časť obyvateľstva v rizikovej zóne by bola testovaná PCR testami. „Ale len lokálne, kde by sme mali indíciu, že by mohlo dôjsť k zhoršeniu," dodala.

Čakáreň na očkovanie COVID-19

Podľa informácií TV Markíza, čakáren na očkovanie COVID-19 bude už čoskoro fungovať už pre všetkých dospelých. Ľudia po 18-ke sa však budú môcť zahlásiť až vtedy, keď bude systém čakárne fungovať bez problémov.

"Musím byť definitívne presvedčený o tom, že čakáreň bude fungovať," uviedol minister zdravotnícva Vladimír Lengvarský.

Ministerstvo zdravotníctva SR chce aktuálne motivovať ľudí aj tak, že ak budú sprevádzať seniorov, ktorí majú po 70-ke, budú sa môcť dať zaočkovať spolu s nimi v rovnaký deň. Táto zmena by mala začať platiť už budúci týždeň.

Očkovanie proti COVID-19. Zdroj: TASR/ Martin Baumann