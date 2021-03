"Chodia pomerne v stabilných dodávkach ako od jedinej spoločnosti," uviedla v utorok štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková. Odmietla medializované informácie, že by sa Slovensko vzdalo troch miliónov vakcín. Rovnako, že by množstvo objednaných dávok súviselo s nákupom vakcíny Sputnik V.

O nákupe vakcín rokuje s farmafirmami Európska komisia a členské krajiny si následne môžu objednať z dohodnutých dodávok objem v závislosti od počtu obyvateľov. Slovensko si tak najprv od Pfizeru objednalo 2,4 milióna vakcín, priblížila Ježíková. Prvá ponuka na dodatočné vakcíny prišla podľa nej začiatkom januára, keď nebolo známe, ktorou vakcínou sa začne očkovať. Slovensko malo vtedy zakontrahovaných viac ako desať miliónov vakcín od spoločností AstraZeneca, Moderna, CureVac a Johnson & Johnson. Ježíková poznamenala, že ako prvá sa očakávala vakcína AstraZeneca, ktorej sa objednalo 3,6 milióna.

Poukázala na to, že nikto nemohol najprv tušiť, že dodávky ostatných vakcín nebudú spoľahlivé. Prvú ponuku na dodatočné vakcíny od Pfizeru nevyužili podľa jej slov viaceré členské štáty, ktoré mali takisto nakúpených oveľa viac vakcín, ako potrebovali. "Teraz už vie byť každý generál a tvrdiť, že sme nekúpili niečo, čo sme mohli vtedy, keď sme mali zakontrahované milióny," skonštatovala Ježíková. Doplnila, že v ďalších januárových doobjednávkach si Slovensko objednalo 3,4 milióna dávok.

Hospodárske noviny v pondelok (15. 3.) informovali, že Slovensko sa vzdalo troch miliónov vakcín od Pfizer/BioNTech, keď nevyužilo možnosť objednávať plné množstvá. Exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) pre denník povedal, že objednané množstvo odporučilo konzílium odborníkov. To v utorok vydalo stanovisko, že o možnosti uplatnenia opcie na ďalšie dávky očkovacej látky nevedelo a nemohlo sa tak k množstvu vakcín vyjadriť.

"Z doteraz zakontrahovaných 500 miliónov dávok Európskou komisiou v troch várkach 200 miliónov plus 100 miliónov opcia plus nový kontrakt na 200 miliónov dávok si Slovensko uplatnilo nárok na 2,4 plus nula plus 0,6 milióna dávok. Slovensko si v zmysle mechanizmu podľa počtu obyvateľov z každej várky mohlo uplatniť 1,2 percenta, čo je 2,4 plus 1,2 plus 2,4 milióna dávok," povedal pre TASR Miroslav Lednár zo spoločnosti Pfizer. Doplnil, že je stále otvorená druhá opcia na 100 miliónov dávok, v rámci ktorej môže ministerstvo žiadať ďalšie množstvá vakcíny.

Témou objednávania vakcín by sa mal v stredu zaoberať aj parlamentný výbor pre zdravotníctvo na svojom mimoriadnom zasadnutí, potvrdila to jeho predsedníčka Jana Bittó Cigániková (SaS).

