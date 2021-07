Ministerstvo zdravotníctva na svojej sociálnej sieti verejne kritizuje poslanca Ľuboša Blahu zo Smeru-SD za to, že šíri klamstvá o vakcínach. Poslanec na to reagoval promptne a tvrdí, že je to len lacná propaganda.

Rezort zdravotníctva verejne reagoval príspevkom na sociálnej sieti, ktorý nesie názov "Poslanec Blaha šíri klamstvá o vakcínach". V príspevku sa opierajú o tvrdenia popredných odborníkov v tejto oblasti. "V tomto statuse vyberáme tri tvrdenia poslanca Blahu, na ktorých ukážeme, akým spôsobom dlhodobo šíri klamlivé a zavádzajúce tvrdenia o vakcínach. Pomôžu nám v tom poprední slovenskí odborníci a vedci a zahraničné štúdie od renomovaných inštitúcii," píše ministerstvo.

Opierajú sa o tvrdenia napríklad Borisa Klempu, vedca a virológa zo Slovenskej akadémie vied, Alexandry Bražinovej, epidemiologičky z Univerzity Komenského alebo o tvrdenia primára urgentu v bratislavskej ružinovskej nemocnici, ktorý pôsobí v Ústave molekulárnej biomedicíny a Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave Juliusa Hodosyho.

Okrem toho rezort dodáva, že príspevok nemá za úlohu "púšťať sa do politickej alebo ideologickej hádky, nemá emotívny, expresívny alebo politický podtón a nikomu neupiera právo na iný názor," dodáva v komentároch. Podľa nich ide čisto o to, aby mohli "korigovať preukázateľne nepresné tvrdenia poslanca, ktorý má veľký zásah na internete, a teda priamo ovplyvňuje veľké množstvo ľudí a nepriamo má vplyv aj na ich zdravie".

Status Ministerstva zdravotníctva SR. Zdroj: FB/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Poslanec Blaha pre denník Plus JEDEN DEŇ hovorí, že aj on sám sa opiera o vedecké poznatky a vyjadruje len svoj vlastný názor. "Nešírim žiadne klamstvá, hovorím o poznatkoch, ktoré sú šírené renomovanými inštitúciami a osobne zdôrazňujem nositeľa Nobelovej ceny Luca Montagniera, ktorý tvrdí, že očkovanie nemusí pomôcť," dodáva, že ministertvo sa snaží diskriminovať neočkovaných ľudí a nechápe, prečo ho niekto osočuje z klamstiev. "Keď už sa znižujú k takémuto slovníku na ministerstve, tak to považujem zase za takú šialenú propagandu a také zbytočné a nevedecké úsilie, že by sa nad sebou mali zamyslieť," uzatvára.

Rezort však uvádza, že príspevok nemá byť urážaním ani osočovaním osoby poslanca. "Zároveň vás chceme požiadať o slušnosť a korektnosť v diskusii, aj voči nám, voči citovaným vedcom a inštitúciam, ale aj voči poslancovi Blahovi. Ďakujeme," dodáva rezort zdravotníctva.

