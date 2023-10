Ministerstvo zahraničných vecí vyzýva Slovákov: Zvážte cestu do Izraela, situácia je vážna ×

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vyzýva slovenských občanov, aby až do odvolania zvážili nevyhnutnosť cestovania do Izraela. Upozornenie vydal rezort diplomacie v súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou, vyvolanou stretmi izraelskej armády s palestínskymi radikálmi.