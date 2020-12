Odmeny z ministerstva školstva dostanú zamestnanci škôl v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Zamestnancom v rámci originálnych kompetencií odmeny rezort školstva dať nevie, môže tak však spraviť ich zriaďovateľ. V ministerskom streame na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že odmeny uvidia učitelia v januárovej výplate za december.

"Odmeny dostanú zamestnanci v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, teda základné a stredné školy, špeciálne základné a stredné školy. Môžu ich zriaďovať obce, vyššie územné celky, súkromní a cirkevní zriaďovatelia, ako aj okresný úrad v sídle kraja," priblížil minister školstva.

Odmeny, na ktoré rezort školstva vyčlenil 11 miliónov eur, takisto dostanú zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov. Medzi inými to sú diagnostické centrá, reedukačné centrá, liečebno-výchovné sanatória a špeciálne materské školy a všetky zariadenia, ktoré zriaďuje okresný úrad, a teda sú financované cez prenesený výkon.

Školské zariadenia financované cez originálne kompetencie, čiže z podielových daní miest a obcí, môžu odmeny prideliť len zriaďovatelia. Minister požiadal starostov, primátorov a zriaďovateľov, aby odmenili aj zamestnancov v materských školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach, ktoré zriaďujú.

"Pre materské školy sme cez leto zaslali 60 miliónov eur na udržanie pracovných miest. Základné umelecké školy budú môcť žiadať 20 miliónov eur a aj touto cestou vznikne priestor na vyčlenenie odmien," podotkol na sociálnej sieti Gröhling.

Minister zároveň dodal, že financie na odmeny už odišli. "Celkovo je to 11 miliónov eur. Nezískali sme financie navyše, ale spravili sme úspory a škrty v rezorte, aby sme vyčlenili čo najvyššiu možnú sumu. Je to symbolické poďakovanie za toto náročné obdobie, ktoré máme za sebou," doplnil. Odmena by podľa rezortu školstva mala dosiahnuť výšku zhruba 100 eur.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku považuje za diskriminačné, že odmeny pre pracovníkov v školstve sú určené len pre tých zamestnancov, ktorí pôsobia na základných a stredných školách (aj súkromných a cirkevných) v rámci preneseného výkonu štátnej správy. TASR o tom informoval predseda školských odborárov Pavel Ondek.