Horí, zachráň sa, kto môžeš! Aj takto "neblaho" by mohla vyzerať budúcnosť Európy a s ňou aj Slovenska potom, čo naše územia zasiahli dlhé a vyčerpávajúce suchá. Po nedávnych lokálnych požiaroch v Bratislave, no najmä po obrovskom požiari u českých susedov, sa denník Plus JEDEN DEŇ obrátil na ministerstvo vnútra s jasnou otázkou: Sme na katastrofy podobných rozmerov pripravení?

Uhasiť rozsiahly požiar v Čekom Švajčiarsku trvalo dlhé tri týždne. Kritická situácia, počas ktorej sa na mieste vystriedalo 6 000 hasičov približne so 400 kusmi techniky, si vyžiadala medzinárodnú spoluprácu. A tak sa Českej republike na pomoc ponáhľali okrem Slovákov aj hasičské jednotky z Poľska, Talianska či zo Švajčiarska.

Masívne lesné požiare, aké sme sledovali u nášho suseda, sú pritom poďla odborníka na životné prostredie Martina Hojsíka len jedným z ďalších prejavov klimatickej krízy, ktorú sme si spôsobili sami. "Pod taký rozsiahly požiar sa totiž podpísali práve extrémne suchá, ktoré umocnili jeho rýchle šírenie naprieč lesom," konštatoval Hojsík so slovami, že nie je otázkou či, ale kedy zasiahne podobný požiar aj Slovenskú republiku. "Či sme na to pripravení, povedať neviem. Dúfam, že áno. No je to otázka na príslušné ministerstvo," odkázal.

Zdrvujúci pohľad na to, čo ostalo po ničivom požiari v Národnom parku České Švajčiarsko. Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Podľa hovorkyne ministerstva vnútra Kataríny Križanovej je náš hasičský zbor po materiálnej aj personálnej stránke na boj s požiarmi v prírodnom prostredí pripravený dobre. "Okrem pravidelných taktických a previerkových cvičení je v zbore vybudovaný modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vozidiel. Ďalej máme modul leteckého hasenia, ktorého príslušníci boli nasadení na požiar v Slovinsku a Českej republike," uviedla s tým, že naši požiarnici sú vybavení najmodernejšou technikou a prostriedkami na hasenie lesných požiarov.

České Švajčiarsko Zdroj: Facebook/ Hasičský a záchranný zbor

Hasiči pri hasení lesných požiarov spolupracujú primárne s Leteckým útvarom ministerstva vnútra, ktorý v prípade hasenia v ťažko dostupnom teréne poskytne vrtuľníky. A v prípade, že si to situácia vyžiada, vedia byť nápomocné aj vrtuľníky Ozbrojených síl. "Každoročne organizujeme spoločné výcviky, ktorých cieľom je získanie potrebných zručností a návykov pri spoločnom zásahu," vysvetľuje Križanová.

Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) - možnosti Celkovo má náš Hasičský zbor 4 262 príslušníkov. "Na dopravu hasiacej látky je možné využiť 282 ks cisternových automobilových striekačiek (CAS) s objemom 9 000 l vody, 3 ks CAS s objemom 20 000 litrov vody a 26 ks CAS na hasenie lesných požiarov (doprava hasiacej látky v ťažko prístupnom teréne) s objemom 2 500 litrov. HaZZ nedisponuje žiadnym vrtuľníkom. Na hasenie lesných požiarov využívame primárne vrtuľníky Leteckého útvaru MV SR, v prípade potreby pomáhajú aj vrtuľníky OS SR," poskytlo presné štatistiky ministerstvo. Pričom nápomocné vedia byť aj dobrovoľné hasičské zbory. "Na rok 2022 je v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov zaradených 1 821 dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO). DHZO podľa zaradenia do kategórie využívame na rôzne typy udalostí, medzi ktoré patrí aj hasenie lesných požiarov," uvádza ministerstvo.

