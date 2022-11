Milanová odcestovala na Deň slovenskej kultúry v Osle. Na sociálnej sieti zverejnila aj video zo svojho odletu do Nórska. Šéfku rezortu kultúry vidno, ako nastupuje do lietadla v dlhom rozťahanom béžovom kabáte s objemným ružovým šálom v kombinácii s nevzhľadnou obuvou. Celkový dojem kazil aj ďalší detail. Opasok na kabáte si ministerka zabudla zaviazať a len tak jej povieval po boku. Milanová sa po prílete sebavedomo pretŕčala pred veľvyslancom Slovenska v Nórsku Romanom Bužekom. Nedalo si však nevšimnúť, že prišla nenalíčená, neučesaná a v dogabanom outfite, v ktorom vyzerala výrazne staršia.

„Prezentácia štátnika a politika na najvyššej úrovni podlieha pravidlám európskych elít. Najstaršie z týchto pravidiel je pravidlo dress code, ktoré má tisícročnú tradíciu. Oblečením vyjadrujeme vzťah a úctu k tomu, s kým sa stretneme,“ vysvetlila odborníčka na protokol Mária Holubová. Z výzoru ministerky kultúry preto zostala v šoku. „Pani Milanová je ukážka toho, ako to nemá vyzerať,“ komentovala outfit šéfky rezortu kultúry. „Nerozumiem kapcom ani kabátu a ani tomu vrkoču,“ pokračovala Holubová.

Ministerka kultúry Milanová sa často objavuje neupravená a so strapatými vlasmi aj na rokovaniach vlády. Takáto vizáž jej zbytočne pridáva vek. Zdroj: Martin Baumann

Podľa odborníčky si mala Milanová určite dať viac záležať na svojej vizáži. Upozornila aj na to, že na letisku ju vítal veľvyslanec v obleku a kravate. „Pani na čele rezortu kultúry má neupravené vlasy. Ona nie je mladé dievča, ktoré si môže vlasy zopnúť do gumičky a do copu, ale musí mať účes,“ vysvetlila odborníčka s tým, že upravené vlasy sú celosvetovým trendom. „Vyslali sme zase signál...“ konštatovala Holubová. FOTKY DOGABANEJ MINISTERKY MILANOVEJ SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

Ani podľa odborníka na komunikáciu, protokol a etiketu Marka Trubača to nie je úplne tip-top oblečenie pre ministerku kultúry. „Ministerka sa zrejme pripravila na studené Nórsko, a tak sa aj obliekla – dala si teplý kabát a čižmy,“ konštatoval Trubač. „Všetci sa obliekame tak, ako chceme, aby nás okolie vnímalo. Imidž a to, ako vypovedáme svojmu okoliu rešpekt a úctu, závisí aj od toho, ako sa oblečieme,“ poznamenal ďalej.

Protokolista Trubač preto v prípade Milanovej poradil zvoliť o jeden level vyššie oblečenie. „Tento typ oblečenia by som považoval za ležérnejší ‚smart casual‘. U ministerky by som však odporúčal aj na ležérnejšie nosenie aspoň ‚business casual‘. Minimálne by som vymenil čižmy za niečo elegantnejšie,“ povedal Trubač. Odborník podotkol, že teplé kožušinové čižmy neboli nevyhnutné, keďže ministerka pravdepodobne nastúpila z limuzíny do lietadla a po prílete do Nórska určite sadla opäť do limuzíny a išla do tepla. CELÉ HODNOTENIE TRUBAČA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Milanovej robila v Nórsku spoločnosť ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá pôsobila oveľa elegantnejšie. Vybrala si klasický trenčkot s opaskom výraznej červenej farby. Spod kabáta jej vykúkali čierne nohavice a poltopánky na nízkom podpätku. Celkový dojem však kazil jej športový ruksak, ktorý po výstupe z lietadla niesla na pleci. „Pani Remišová spĺňala parametre, až na to, že dáma na najvyššom poste nemáva ruksak prevesený cez plece,“ upozornila Holubová. „Lodičky, kabát, nohavice a účes však zodpovedali pracovnému dress codu političky,“ dodala odborníčka. FOTKY REMIŠOVEJ S RUKSAKOM SI POZRITE V GALÉRII!

Anketa Ako hodnotíte outfit ministerky kultúry Milanovej z lietadla? Páči sa mi. Do lietadla je to pohodlné a ležérne. 8% Nepáči sa mi. Mala si vybrať niečo elegantnejšie. 4% Je to módny horor. 88% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: