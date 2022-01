Začnem hneď tou najväčšou aktualitou, čo je určite súdna mapa. Tá momentálne po schválení vládou počíta so zrušením štyroch okresných súdov a vzniknú dva mestské súdy v Bratislave a v Košiciach. No vaše prvotné plány boli omnoho odvážnejšie. Ako to vnímate, že ste museli takto ustúpiť?

- Treba povedať, že kľúčové na tejto celej reforme je spájanie kolektívov sudcov na jednotlivých súdoch do väčších celkov, čo umožní ich špecializáciu. Z tohto pohľadu je pre splnenie tohto cieľa druhoradé, či nejaké pracoviská nakoniec zostanú alebo budú zrušené. Kľúčové je, že dôjde k spájaniu sudcovských kolektívov. A v tomto nie je zmena ani oproti prvej verzii. Čiže keď sa človek obráti na súd napríklad so žiadosťou o úpravu styku s dieťaťom, je dôležité, aby to dostal špecializovaný rodinný sudca. Vtedy je predpoklad, že sa rýchlejšie rozhodne a rozhodne to sudca, ktorý veľmi dobre rozumie tej téme. Rovnako keď sa človek obráti na súd s vecou, ktorá je obchodná, tak aby to riešil sudca, ktorý robí len obchodné veci a občan môže očakávať, že v tej veci rozhodne zrozumiteľne, odborne a v krátkom čase. Toto je ten cieľ reformy.

Vaše argumenty znejú veľmi presvedčivo, ale v koalícii to neprešlo. Nemrzí vás, že ste nemali podporu medzi koaličnými partnermi?

- Je pravda, že momentálne je veľa rokovaní v koalícii a aj chodím teraz po poslaneckých kluboch. Viete, tá prvotná verzia, okrem týchto cieľov, o ktorých hovorím, mala mať aj veľký ekonomický efekt. Keby sme v rámci tých zväčšených obvodov mali v každom obvode na konci dňa len jeden súd, tak by sme ušetrili peniaze v desiatkach miliónoch eur ročne. Tie by sa mohli vrátiť do justície, mohla by som napríklad lepšie zaplatiť zamestnancov na súdoch.

Viacerí vaši odporcovia však tvrdia, že by ľudia pri spájaní prišli o prácu.

- Neprišli by o prácu, to nie je pravda. Reforma nikdy nepredpokladala, že by sme prepúšťali zamestnancov súdu. To vôbec nie je pravda.

Ale museli by prekonávať do práce väčšiu vzdialenosť, tým by sa im zvýšili náklady na prepravu.

- Treba povedať, že reforma od začiatku rátala s tým, že keď sa takto zväčšia kolektívy, bude sa pracovať na pôvodných pracoviskách ešte niekoľko rokov, kým by sa vôbec vytvorili podmienky na sídelnom súde. Ale na toto celé pre túto chvíľu môžeme zabudnúť, pretože reforma je dnes v podobe, že ciele sa napĺňajú bez týchto ekonomických efektov. Ono trošku organizačne to bude zložitejšie. Asi to poznáte, keď pracujete ako firma na viacerých miestach, je to iné, ako keď potom zrazu sa zjednotí celý kolektív a pracuje na jednom mieste, je to jednoduchšie. Na druhej strane, ak má teraz reforma prejsť s tým, že jej ciele sú splnené, tak je to veľký krok pre justíciu. Je to obrovský krok smerom k špecializácii sudcov.

Práve súdna mapa je vaša dlhoročná agenda. Pracovali ste na nej už ako štátna tajomníčka na ministerstve. A teraz to konečne môžete dotiahnuť do konca. Je to vaša srdcovka?

- Keď sme porovnávali takéto veľké zmeny v zahraničí, tak aj tam bol prvý krok práve v tom, že sa zväčšovali kolektívy. Takže som spokojná. Ak to prejde s tým, že sa zväčšia obvody, je to kľúčové. Treba povedať, že o posledných štyroch súdoch navrhnutých na zrušenie sa momentálne debatuje v parlamente a možno ani tieto nebudú napokon zrušené. Ale ako som povedala, kľúčové je, že sa zväčšia obvody.

Boris Kollár si prednedávnom obišiel Slovensko, bol dokonca v Banskej Bystrici a potom dal celkom štipľavé vyhlásenie, že vaša súdna mapa je nezmysel a chaos. Vy ste sa predtým o tom rozprávali alebo ste sa to dozvedeli až z médií?

- Ja som sa priebežne rozprávala aj priamo s Borisom Kollárom. Samozrejme, že ma mrzeli tieto výstupy koaličného partnera. Určite mi to nejakým spôsobom nezľahčoval, ak mám byť diplomatická. No toto priniesol koaličný život. Nezastavilo ma to a mám záujem reformu dotiahnuť do konca.

Vy ste si už prešli takýmito napätými vzťahmi s Borisom Kollárom, keď sa rozhodovalo o dĺžke kolúznej väzby. Tam ste potom našli konsens. Dohodnete sa aj v tomto prípade?

- Sme rodina je plnohodnotný koaličný partner, ja s ním ďalej vediem rokovania k súdnej mape a mám záujem o to, aby súdnu mapu podporil.

Spoluprácu s Richardom Sulíkom si pochvaľuje, vstup do SaS neoľutovala. Zdroj: Jakub Kotian

V podstate vás v tom nepodržali ani vaši vlastní ľudia. Zamestnanci súdov, ktorí protestovali pred súdmi, tvrdili, že sú proti súdnej mape. Ako si to vysvetľujete?

- Mrzí ma, že niektoré vystúpenia boli aj pred súdmi, ktoré ako pracoviská mali ostať. Napríklad, keď hovoríme aj o Krajskom súde Banská Bystrica, tak nikdy nebola debata o tom, že tento súd už nebude ďalej fungovať. Áno, v rámci reorganizácie bol návrh, že bude patriť do väčšieho obvodu a ako sídlo pre ten väčší obvod bude stanovená Žilina. O tomto sa momentálne rozprávame na úrovni koaličných partnerov a ja som prišla s riešením, že by boli štyri obvody a bude tam mať osobitný status aj Banská Bystrica. Podľa mňa som aj tam našla riešenie, ktoré ponechá Banskú Bystricu ako sídelnú – a súčasne Žilinu. Keď sa rozprávame o Banskej Bystrici, je to krásne mesto s históriou, so všetkým, čo k tomu patrí, okolo nej je nádherné pohorie. No a potom, keď dostanete jednoznačné odpovede z akejkoľvek analýzy, že je potrebné obvod Banskej Bystrice spájať s ďalším obvodom, narazíte objektívne na to, že vzájomné spojenie je zložité. Na druhej strane tak, ako je teraz tento obvod nadizajnovaný, neviem v ňom zabezpečiť špecializáciu. Pretože sudca tam robí kúsok trestnej agendy, kúsok rodinnej agendy alebo na odvolacom súde obchodnú agendu a súčasne správnu agendu. To sú naozaj dosť rozličné oblasti práva. No a potom, keď už máte riešenie, ktorým je spojiť tento obvod s ďalším obvodom a dosiahnuť tak špecializáciu, narazíte na to, že si jednoducho neviete ideálne rozkrojiť Slovensko podľa cieľov, ale musíte vychádzať z toho, kde je možné aj dopravne sa spojiť a ako to bude prijateľné.

Na základe čoho ste si zvolili, že sídlo bude v Žiline?

- Najprv treba povedať, prečo sa vôbec spájajú nejaké obvody aj na odvolacej úrovni. Na prvom stupni to vyzerá tak, že človek sa obráti na súd, podá žalobu, očakáva napríklad v rodinnej veci, že to dostane rodinný sudca. On to síce v nejakej miere na tých malých súdoch aj dostane, ale keďže tam chodí málo takýchto žiadostí, napríklad o úpravu styku alebo výživného, tak na niektorých súdoch to nepokryje ani celého sudcu. Keď ešte k tomu chcete urobiť aj náhodný výber sudcu, aby nebolo vopred jasné, ktorý sudca váš prípad dostane, tak počet takýchto vecí prichádzajúcich na súd rozdelíte ešte medzi dvoch sudcov. A to potom znamená, že sudca okrem toho, že časť svojho pracovného času robí rodinnú agendu, robí napríklad aj trestnú agendu. A je otázka, na čo z toho je vôbec špecializovaný, lebo robí aj to, aj to. Ak chceme, aby sa sudca špecializoval len na jednu agendu, nedá sa to spraviť inak ako tak, že spojíte počet vecí, ktoré chodia z jednej takejto oblasti krajiny, s inou oblasťou krajiny, ktorá je najviac dopravne spriaznená a dostupná pre človeka z tejto oblasti. Zároveň je potrebné, aby tam tých sudcov bolo viac, aby ste medzi nimi mohli aj náhodne vyberať. O toto ide v tej reforme. No a na odvolacej úrovni je to to isté. My máme totižto na súdoch tak málo odvolaní v rodinných veciach, že keď chcete mať čisto rodinný senát, teda mať tam len sudcov, ktorí naozaj robia len rodinné veci, tak v súčasnosti ani na jednom súde nemáte 2 úplne čisté rodinné senáty.

A v ostatných krajinách je to tiež takto nastavené? Vraveli ste, že ste sa inšpirovali v zahraničí.

- Trendom vo všetkých krajinách je zväčšovať obvody a vytvárať možnosť pre špecializáciu sudcov.

Tak sme asi najmenšia krajina z tých, s ktorými sa porovnáme.

- Tam nie je rozdiel medzi veľkou a malou krajinou. Ide skôr o to, koľko potrebujete súdov a koľko potrebujete sudcov. To, že sudca má byť odborník, platí všade. Trend v krajinách je zväčšovať obvody a špecializovať sudcov. Ja považujem dokonca za ideálnu mapu na prvostupňovej úrovni len s 20 súdmi.

Keď ešte zostanem pri Banskej Bystrici, dostala sa mi do uší informácia, že práve v poslaneckom klube OĽaNO je Bystrica veľký problém a že oni to nechcú podporiť v parlamente, pokiaľ v Bystrici nezostane plnoformátový súd.

- V rámci koaličných rokovaní bola požiadavka, aby som hľadala cestu pre Banskú Bystricu, ako ju zachovať ako plnohodnotný súd.

Hovorí sa, že na žilinskom súde máte svojich ľudí, a preto to chcete pretlačiť.

- Viete, ono je to tak, že som sa stretla s predsedami krajských súdov z Bystrice, zo Žiliny aj z Trenčína. Keď sme sa rozprávali o cieľoch a o tom, ktoré sídlo by bolo najvhodnejšie, tak jednoznačne Trenčín a Žilina boli za to, aby to bol jeden z týchto súdov, ktorýkoľvek. Pretože je zrejmé, že medzi nimi je veľmi ľahké spojenie. Bystrica je už ďalej. Takže ak by sme určili Bystricu ako sídelný súd, pre žilinský aj trenčiansky súd by to bolo ťažké.

Takže tieto dva súdy sa zhodli, že buď jeden, alebo druhý, ale Bystrica chce zostať tam, kde bola a ako bola.

- Tu som ustúpila. Mám návrh, ako zachovať Bystrici status. Bystrica zostane samostatne, ale bude mať osobitný status pre oblasť obchodného práva a bude riešiť veci aj z Trenčína, aj zo Žiliny.

Pre oblasť obchodného práva bude teda súd v Bystrici spádový.

- Bude. A Banská Bystrica bude ďalej samostatne viesť agendu v rámci civilnej a trestnej agendy. Nehovorím, že je to úplne ideálne, ale je to kompromisné riešenie a Trenčín, Žilina ako spojený obvod pojme k sebe rodinnoprávnu agendu aj v rámci Bystrice.

Takže myslíte, že v takejto forme prejde reforma súdnej mapy v parlamente? Myslím, že konkrétne v klube OľaNO sú poslanci z Kežmarku, zo Skalice a Starej Ľubovne, ktorí tlačia na to, aby v ich mestách súdy zostali.

- Neviem si predstaviť, že by som prijala pripomienky, ktoré by spochybňovali celé princípy reformy.

