Hoci ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46) nie je v politike žiadnym nováčikom, jej vysoké pracovné ambície vyplávali na povrch až teraz. Otvorene dokonca priznala, že za istých okolností by sa mohla stať historicky druhou slovenskou premiérkou. Podariť by sa jej to mohlo tak v strane Za ľudí, ako aj na kandidátke liberálnej SaS, ktorá by ju podľa odborníka v prípade odchodu z materskej strany rada uvidela vo svojich radoch.

Mária Kolíková začínala v politike už počas vlády Mikuláša Dzurindu. Vtedy bola šéfkou Centra právnej pomoci. Vo vláde Ivety Radičovej pôsobila ako štátna tajomníčka a bola ňou aj počas tretej vlády Roberta Fica. „Popri bývalej ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej som presadzovala dôležité reformy v justícii, či už to bolo zverejňovanie zmlúv, alebo neskôr presadenie protischránkového zákona, veľmi dôležitého opatrenia na boj s korupciou,“ povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ. Politický nováčik teda nie je, avšak doteraz pôsobila nevýrazne a to tak z pracovnej, ako aj z vizuálnej stránky.

To sa zmenilo v roku 2019, keď vstúpila do novovznikajúcej strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá je aktuálne členom súčasnej štvorkoalície. Jej hlas začal postupne silnieť a z neznámej štátnej tajomníčky sa stala jedna z najvýraznejších ministeriek aktuálnej vlády. Pre náš denník dokonca potvrdila aj premiérske ambície. „Ak by som bola koaličný líder, určite,“ odpovedala na otázku, či uvažuje o možnosti, že by niekedy mohla obsadiť kreslo predsedu vlády. Aktuálne je však stále hlavou rezortu spravodlivosti, odkiaľ sa nestráni kritizovať spôsob vládnutia Igora Matoviča.

