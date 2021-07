Sulík len nedávno prostredníctvom sociálnej siete zverejnil status a fotografiu s kamarátmi na ktorej je zmenený na nepoznanie. "V roku 1980 sme s rodičmi emigrovali do Západného Nemecka, v marci 1990, po revolúcii, som sa prvý krát vrátil domov," začína svoje rozprávanie Sulík.

Do Československa podľa vlastných slov chodieval často. "Potom som cestoval (mal som auto s nemeckou ŠPZ) do Československa každú chvíľu a v júli 1990 ma na hraničnom prechode Berg stopli dvaja junáci s otázkou “Bitte fahren Sie nach Muenchen? (Idete do Mníchova? pozn. redaktora) No a dnes, po 31 rokoch, stretávam oboch Ďurov opäť: Juraj Droba a Juraj Šembera," napísal a priložil fotografiu na ktorej by ho už mnohí nespoznali.

