Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, ktorý bol vymenovaný do funkcie pred mesiacom, začal konať voči netransparentným procesom v rezorte. Spolu s novým generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefom Kissom predstavil projekt transformácie PPA. Šéf agrorezortu pripomenul, že korupčný škandál, ktorý sprevádzal prideľovanie dotácií cez PPA, mal za následky udelenie agentúre iba podmienečnej akreditácie. Za rok má PPA zlepšiť svoje fungovanie, aby nestratila oprávnenie na vyplácanie dotácii pre farmárov.

Minister Vlčan dodal, že celý proces zmien je pod dohľadom Európskej komisie (EK). "Ja som v intenzívnej komunikácii so zástupcami EK, aby sme do konca roka dostali trvalú akreditáciu a neohrozili výplatu podpôr našim pôdohospodárom," dodal. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss uviedol, že pre získanie trvalej akreditácie musia splniť tri základné podmienky. "Prvý kľúčový bod je modernizácia, digitalizácia, odbúranie byrokracie, ktorá je spojená s PPA. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, zabezpečiť dôveryhodnosť agentúry a tretia oblasť je transparentnosť," naznačil. Za týmto účelom v PPA spustili audit nad procesmi a ľudskými zdrojmi. Šéf PPA tiež doplnil, že zmeny sa dotknú celej agentúry a prvé už nastali. "Časť ľudí, ktorá bola v minulosti spájaná s určitými kauzami, ja si myslím už na agentúre pracovať nebudú. Zároveň nám beží personálny audit, z toho budú nejaké ďalšie dôsledky," povedal s tým, že orgány činné v trestnom konaní sa už zaoberajú prípadmi, ktoré boli na PPA identifikované v minulosti.

V marci tohto roka bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský po ukončení forenzného auditu na PPA oznámil, že až 60 percent finančných tokov v hodnote takmer 30 miliónov eur, boli s najväčšou pravdepodobnosťou na PPA riadené korupčným spôsobom. Podozrenia z korupčného správania sa týkajú vysokých honorárov pre konzultantov, ktoré sa pohybovali až vo výške nad 20 percent. Inokedy boli vystavené faktúry konzultantov niekoľko týždňov predtým, ako bolo schválené, že žiadateľ financie dostane.

Upraviť riadenie procesov tak, aby sa stransparentnili, má ich digitalizácia, naznačil riaditeľ agentúry. "Dnes môžem povedať, že 99 percent procesu je manuálnych, to znamená, že máte možnosť z akejkoľvek strany a kedykoľvek do toho procesu vstúpiť. Prijatie žiadosti, schválenie žiadosti, čerpanie finančných prostriedkov až po kontroly. Tou digitalizáciou chceme zabezpečiť to, aby ľudský faktor v tomto momente bol úplne vylúčený a zároveň chceme zabezpečiť, aby kontrola bola nezávislá," podotkol Kiss.