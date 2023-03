Minister Vlčan má rád ČERVENÉ od Šimáka a vinári majú radi ministra

Ťažko by sa dal nájsť na Slovensku rezort, kde by boli podriadení spokojní so svojím ministrom, no zdá sa, že šéfovi rezortu pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi (52) sa to splnilo. Pri príležitosti 30. výročia založenia zväzu vinárov a vinohradníkov totiž ďakoval nielen on výrobcom, ale aj oni jemu.