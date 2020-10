Minister Sulík po roztržke s premiérom Matovičom: Z TOHTO mi je do PLAČU!

Namiesto osobných útokov riešenia? "Keď sa Igor Matovič nasrdí, tak je osobný," poznamenal Richard Sulík v rádiu Expres. "Namiesto plošných zatváraní navrhujem, aby sme zavreli reštaurácie a zariadenia v problematických okresoch," povedal minister hospodárstva s tým, že naďalej trvá na tom, že vláda nemá relevantné dáta. Minister hospodárstva si ich na stretnutí nedeľného ústredného krízového štábu opodľa vlastných slov pýtal, ale bez úspechu.. "Toto ma prekvapilo, že nikoho nenapadlo pozrieť sa na celkový problém sofistikovanejšie,"poznamenal.

Zároveň použil dokument, ktorý rovnako neuvádza, že by sa niekto nakazil v reštaurácii, divadle, alebo fitnescentre. Je pravda, že za sprísnených opatrení tieto zariadenia fungujú v prísnejšom režime aj v susednej Viedni. Preto bude líder SaS trvať na tom, aby sa zatvárali len problematické regióny. "Plošné uzatvorenie nám zničí ekonomiku,"zdôraznil šéf rezortu hospodárstva s tým, že situácia je veľmi emotívna, pretože ideme spáchať obrovské ekonomické škody. "Makroekonomicky to možno vidieť nebude, ale z týchto individuálnych ľudských príbehov mi je do plaču,"priznal Sulík.