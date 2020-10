Obmedzenia počas Sviatku všetkých svätých nikto neplánuje a zatváranie okresov na jar nebolo šťastné riešenie. Povedal to v nedeľu v relácii televízie TA3 V politike minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Na možné obmedzenia ľudí a aj na ďalšie dôsledky vyplývajúce z vyhlásenia núdzového stavu upozornil podpredseda NRSR Peter Pellegrini (nezaradený).

"Na rovinu priznám, zavretie okresov nebolo šťastné, ale na druhú stranu ani zavretie obchodov nebolo šťastné," zdôraznil Sulík.

Možné zneužitie núdzového stavu vylúčil. "Po prvé sme to dali na 45 dní a nie na 90, po druhé sa oveľa opatrnejšie teraz narába s tým, čo bude uzavreté a čo nie," povedal Sulík. Koaličná rada ani vláda podľa ministra nerokovali o tom, že by mali opäť zatvoriť obchody.

"Ukázalo sa to ako škodlivé," povedal Sulík. Hoci zákon o hospodárskej mobilizácii dáva možnosť obmedziť slobodu ľudí, Sulík tvrdil, že vláda je veľmi opatrná pri tom, kde by mala niečo obmedziť.

Pellegrini oponoval, že vláda môže niečo deklarovať, no napríklad trestné sadzby sú počas núdzového stavu v zmysle zákona prísnejšie. "Dnes niekto neúmyselne urobí niečo, za čo by inak dostal podmienečný trest, vzhľadom na to, že od prvého je výnimočný stav, pôjde natvrdo do basy, pretože sudcovia nemajú inú možnosť," povedal Pellegrini.

