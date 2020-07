Má čo vysvetľovať! Po predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi má v súčasnej koalícii problémy so záverečnou prácou aj minister školstva Branislav Gröhling. Keď sa v minulom volebnom období podobná kauza dotkla vtedajšieho šéfa parlamentu Andreja Danka, boli to práve liberáli, ktorí ho hlasno kritizovali. Čo hovorí teraz Gröhling na svoju obhajobu? A ako celý problém vnímajú odborníci?

Magisterskú prácu mala z prevažnej časti tvoriť jeho bakalárska práca a zhoda má byť po kontrole českým systémom až 57 percent - také správy o ministrovej diplomovke sa dostali na verejnosť. Dokonca ju mal na Paneurópskej vysokej škole (vtedy Bratislavská vysoká škola práva) dať utajiť práve v čase, keď bola na pretrase záverečná práca Borisa Kollára.

Minister školstva však teraz tvrdí, že pravda je úplne iná. Vraj v licenčnej zmluve neumožnil jej zverejnenie a napriek tomu bola 11 rokov zverejnená na internete. „Stále je možné vidieť ju v knižnici. Školu som upozornil a prácu z webu stiahli,“ obhajoval sa s tým, že vlastne sa len napravilo, čo sa pred rokmi pokazilo.

Gröhling sa navyše odvoláva aj na v tom čase platnú legislatívu. „Je v súlade s vtedajšími pravidlami, ktoré platili v škole. Nedá sa ju posudzovať podľa dnešných pravidiel a už vôbec nie podľa pravidiel z iných škôl,“ povedal, pričom celú situáciu vysvetľuje tak, že pokračovať v bakalárskej práci mu ponúkla samotná škola. „Smernica dekana v tom čase umožňovala, aby maximálne 50 % diplomovej práce tvorila bakalárka. Ja to mám na úrovni 31 %,“ vyjadril sa minister školstva s tým, že škola nemala žiadne pravidlo, ktoré by určovalo, aká je povolená miera citácií a parafráz. Priznáva však, že s odstupom času nie je na svoju prácu hrdý a napísal by ju úplne inak. ​

Ďalšia búrka v koalícii?

Len nedávno pritom koalícia čelila škandálu okolo diplomovky Borisa Kollára. Vtedy sa za neho postavila jeho strana Sme rodina, dokonca aj OĽaNO s predsedom Igorom Matovičom. „Po tom, čo sme zažili za tie posledné týždne, by sa odo mňa pýtala štipľavá poznámka, ale poviem inak. Minister školstva a ministerka spravodlivosti dostali domácu úlohu zmeniť zákon posudzovania záverečných prác. Možno pán minister napíše zákon, pre ktorý stratí titul, a možno nie. Poučený z kauzy pána Kollára zostanem ticho,“ povedal premiér s tým, že strata ministra Gröhlinga by ho mrzela. Predseda poslaneckého klubu OĽaNo Michal Šipoš doplnil, že počkajú na vysvetlenie.

Na koaličného partnera neútočí ani Sme rodina. „Pán minister by sa k tomu mal postaviť a objasniť situáciu, avšak je vecou pána ministra Gröhlinga, ako sa s tým on a strana SaS vyrovnajú. My sa venujeme podstatným veciam, a to pomoci ľuďom,“ povedala za hnutie jeho hovorkyňa Linda Tribusová. Podpredseda parlamentu a aj strany Za ľudí Juraj Šeliga sa však netají tým, že kauza mu nie je po chuti. „Mrzí ma, že opäť tu je téma záverečných prác, pretože už toho majú občania plné zuby. Teraz je na pánovi ministrovi, aby odpovedal na všetky otázky, nejasnosti a pochybnosti,” povedal. ​

SaS stojí za svojím ministrom

Keď sa skloňovali diplomovky členov Sme rodina, Gröhlingov stranícky šéf Richard Sulík povedal, že sa zaujímal o to, akú školu vyštudovali jeho spolupracovníci. Tvrdil pritom, že ak mal niekto pochybný titul, tak s ním nespolupracoval. Teraz členovia SaS svorne tvrdia to isté, čo ich minister Gröhling. Poslankyňa Jana Cigániková uviedla, že prípad ministra školstva je ďalším dôkazom, že treba zásadne zmeniť celý systém. ​

S argumentáciou ministra sa chce zase oboznámiť prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôvodňuje to tým, že podľa Gröhlingových slov by štandardy na škole boli v minulosti nastavené veľmi nízko. ​ Odborníci zase hovoria, že prípad Kollára je neporovnateľný s prípadom Gröhlinga.

