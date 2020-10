Stredné školy fungujú už niekoľko týždňov na dištančnej forme výučby a od pondelka sa k nim pridá aj druhý stupeň základných škôl. Na to, aby mohli školy zabezpečiť dištančnú formu štúdia, prispeje samotný rezort školstva sumou šesť miliónov eur.

Branislav Gröhling, minister školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky sa rozhodol, že potrebných 6 miliónov nájde vo svojom rezorte. Zdroj: Martin Mikláš

Pôvodne však partia okolo ministra Gröhlinga nerátala, že sa bude musieť plesnúť po vrecku. „Diskutovali sme aj v rámci ministerstva financií. Tie diskusie sú veľmi náročné a jednotlivé požiadavky, ktoré ministerstvá majú, nie sú priamo úmerné štátnemu rozpočtu, a to ako krajina fungujeme. Preto sme sa v týchto dňoch rozhodli, že z vlastných zdrojov na ministerstve sa budeme snažiť, poviem to tak ľudsky, osekať všetko, čo naozaj nepotrebujeme, na to, aby sme dokázali dotiahnuť tento rok v rámci toho rozpočtu, ktorý máme,“povedal na včerajšej tlačovej konferencii šéf rezortu školstva. Na školy preto rozpošle od 500 do 4-tisíc eur podľa počtu žiakov. Za tieto financie si školy môžu objednať technické prostriedky na zabezpečenie dištančnej formy výučby.

