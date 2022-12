Minister Naď pripravuje nákup pásovej techniky: Za vozidlá zaplatí Slovensko túto SUMU! ×

Príprava zmluvy na nákup pásovej techniky od Švédska je vo finálnej fáze, podpísaná má byť do konca roka. Cena za techniku by sa mohla znížiť, ak by sa rovnaké vozidlá rozhodla obstarať aj Česká republika. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).