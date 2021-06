Mičovský šokoval! Ostáva vo svojom kresle a dôvodov má hneď niekoľko. Jedným z nich bol aj list lesníkov. Viac ako tisíc zamestnancov štátneho podniku Lesy SR, Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u a Lesopoľnohospodárskeho majetku (LPM) Ulič podpísalo v krátkom čase výzvu adresovanú ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánovi Mičovskému (OĽANO) na stiahnutie ním podanej demisie. Zároveň zaslali aj otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej, aby demisiu neprijala.

Stiahnutie demisie dnes doručil listom do rúk prezidentke a ešte pred tým o tom informoval aj premiéra Eduarda Hegera. „Jej osud nechávam v rukách prezidentky aj premiéra,“ dodal. Okrem toho informoval aj expremiéra Igora Matoviča, ktorý reagoval podľa jeho slov "veľmi príjemne a ľudsky, ako som u neho zvyknutý". Ďalej dodáva, že sa ospravedlňuje za chaos, ktorý spôsobil.

Strana Hlas-SD chce okamžité odvolanie Mičovského

Hnutiu OĽANO už korupcia neprekáža, ak ide o vlastnú stoličku, sú nominanti OĽANO schopní tolerovať hocičo, aj korupciu, proti ktorej pred voľbami toľko sľubovali bojovať. V reakcii na stiahnutie demisie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) to vyhlásil opozičný mimoparlamentný Hlas-SD. Strana zároveň vyzvala premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby Mičovského z funkcie okamžite odvolal. V opačnom prípade začnú opäť s iniciovaním mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na ministrovo odvolanie.

"Podávanie a následne sťahovanie demisií, ktoré táto vládna koalícia zaviedla, je absolútnym výsmechom štátu a jeho inštitúcií," skonštatovala strana Hlas-SD. Pripomenula, že Mičovský aj OĽANO pri podávaní jeho demisie presviedčali o prejave politickej kultúry a striktnom odmietaní korupcie, ktorej sa mala dopustiť Mičovského nominantka v Slovenskom pozemkovom fonde.

Prezidetka sa rozhodla po stretnutí s Hegerom

Premiér Eduard Heger sa v pondelok dohodol s prezidentkou Čaputovou na vymenovaní Samuela Vlčana do funkcie ministra pôdohospodárstva. Mičovský tak vo svojej funkcii definitívne končí. Rozhodnutie prezidentky rešpektuje aj koaličná SaS. "Rešpektujeme rozhodnutie pani prezidentky, ktorá po dohode s premiérom Eduardom Hegerom vymenuje Samuela Vlčana do funkcie ministra pôdohospodárstva," píše SaS v stanovisku.

Heger vníma Mičovského demisiu ako symbolické gesto pre ľudí, ktorí mu vyjadrili podporu. Na otázku, či o plánoch vymenovať Vlčana Mičovský vedel odpovedal: "Aby ste rozumeli. Proces prebehol tak, že pán Mičovský ohlásil svoju demisiu, následne sme hľadali jeho nástupcu - odovzdal som finálne meno pani prezidentke a dnes sme sa stretli a dohodli na vymenovaní Samuela Vlčana v najbližších dňoch."

Mičovského vyhlásenie o späťvzatí demisie na veci nič nemení, skonštatoval bývalý politik a ústavný právnik Peter Kresák. Dodal, že rozpor s legislatívou v tom nevidí. Hovorí však o neštandardnej situácii.

"Právne bude dôležité, čo urobí pani prezidentka. Nie je to rozpor s legislatívou, je to však ďalšia veľmi neštandardná ústavná situácia," skonštatoval Kresák. Dodal, že ak už raz minister demisiu podal, rozhodnutie ostáva na prezidentke. "Jeho vyhlásenie je síce fajn, ale právne to na veci nič nemení," poznamenal Kresák.