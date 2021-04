Minister obrany Jaroslav Naď, hovorí, že koaličná kríza im dala priestor na rekonštrukciu vlády . "Realita je taká aká je a dáva nám priestor na dovládnutie ďalšie 3 roky," povedal v relácii V politke na TA3. "Ja tu nie som na to, aby som zaručil stabilitu," dodáva. Riešenie, ktoré sa urobilo bolo podľa neho najlepšie aké mohlo.

Na otázku vzťahu Igora Matoviča a Richarda Sulíka a ich pozvaniam na obed len povedal. "Každý z nás mal niekedy moment, kedy bolo ťažké tomu druhému sa pozrieť do očí," konštatoval to, že Matovič Sulíkov návrh stále neprijal ani nekomentoval.

Komentuje, že Sputnik V by bol veľkým prínosom, aby sa ľudia hlásili na očkovanie. To, či je vakcína akousi zbraňou "hybridnej vojny" nekomentoval. "Ja rozumiem Ivanovi Korčokovi, že kritizuje diplomatické kroky Matoviča pri rokovaní v Budapešti. Platí však, že na Slovensku robí zahraničnú politiku minister zahraničia, minister obrany, predseda vlády a prezidentka. Títo sú dôležití," dodáva.

Za ministerstvo obrany Naď dodal, že paniaze, ktoré armáda má, nie sú tie, čo majú ísť na pomoc ľuďom počas pandémie. "Radary, ktoré sme nakúpili majú slúžiť na ochranu hraníc Slovenska. Môžu zabrániť trestnej činnosti v krajine," komentuje. "Odmietam stanovisko typu Blaha, ktorý klame a zavádza," dodal. Podľa neho hľadajú riešenia, ktoré zamestnávajú ľudí namiesto kradnutia ako to robili minulé vlády.

Na otázku či by sa Európska únia mala vedieť sama brániť odpovedal: "Politicky platí to, že áno Európa ako taká by mala investovať do obrany a vybudovať si spôsobilosť, ktorú nemáme," konštatoval. Podľa neho je aktuálna situácia na východe Ukrajiny a preskupovanie ruskej armády, zatiaľ pokojná a dúfa, že nebude eskalovať. Tvrdí, že ide len o ukážku sily. "Dúfam, že žiadna strana nevypustí iskru a spustí sa tam konflikt. Rusi samozrejme porušili pravidlá, pretože podľa nich ide o cvičenie a neinformovali o tom," dodal. Na ukrajinskej hranici podľa neho nie je žiadny vojak z NATO.

K zatknutiu Vladimíra Pčolinského, bývalého šéfa SIS len povedal. "Verím, že Slovenská informačná služba bude mať čoskoro kvalitného riaditeľa," doplnil, že nominácia na tento post stále ostáva v rukách Sme rodina.

