„Profesionálni vojaci sú pre nás tou najvyššou prioritou, naše dvere sú pre nich vždy otvorené. To isté platí aj pre profesijné organizácie, ktoré hája ich záujmy. Našou snahou je priamo ich zapájať do procesov s nimi súvisiacich, ako to bolo napríklad aj v prípade tvorby novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov,“ potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď.

V rámci podpory vojenského personálu a zabezpečenia ochrany jeho práv a záujmov minister obrany pripomenul zámer vytvoriť inštitút vojenského ombudsmana a podčiarkol záujem na pokračovaní podpory aktivít zväzu v prospech podpory a rozvoja sociálnej oblasti vojakov.

Štatutár Zväzu vojakov SR, plk. v. v. Ján Paulech, vyzdvihol prístup rezortu obrany, čo potvrdilo prvé prijatie členov zväzu u ministra už na 13. deň v jeho funkcii. Okrem iného ocenil, že minister J. Naď opakovane potvrdil zachovanie dosiahnutého sociálneho zabezpečenia vojakov počas celého funkčného obdobia.

Témou stretnutia bolo aj nadchádzajúce 125. Valné zhromaždenie EUROMIL-u, ktoré sa uskutoční v piatok 29. apríla 2022 v Posádkovom dome Trenčín.

EUROMIL je európska organizácia zložená z 32 vojenských združení a odborových zväzov, ktoré sídlia v 21 krajinách EÚ. Jej hlavným poslaním je presadzovať profesionálne a sociálne záujmy, ako aj základné práva a slobody európskych vojakov. Je to hlavné celoeurópske fórum pre spoluprácu medzi profesijnými vojenskými združeniami v otázkach spoločného záujmu.