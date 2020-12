Minister obrany za vládne OĽaNO Jaroslav Naď sa nedokázal ubrániť emóciám. "A dosť! 7 trestných oznámení! Stačilo!" napísal na sociálnej sieti s tým, že berie, že politicky aktívna osoba má strpieť vyššiu mieru útokov. "Aj to, že tie útoky sú veľakrát vyslovene vulgárne a odporné," priznal ďalej.

Naď však pocítil, že niektoré útoky už prekročili istú hranicu. "Ale to, že sa kadejaký, s prepáčením ľudský odpad, vyhráža vraždou nielen mňa, ale dokonca aj mojich detí, tak to trpieť nebudem," rozčuľoval sa minister s tým, že môže potvrdiť, že k dnešnému dňu on, ale aj priamo zodpovedné bezpečnostné zložky, podali zatiaľ 7 trestných oznámení za nebezpečné vyhrážanie. "A budem v tom pokračovať. Rovnako boli prijaté ďalšie opatrenia na ochranu mojej rodiny. Nedopustím, aby si niekto vybíjal svoj primitivizmus na mojich deťoch,"priznal Naď s tým, že priame vyhrážky sa stupňujú už od októbrových protestov.

"Rovnako upozorňujem, že napriek tomu, že viacerí podozriví teraz vyplakávajú, že oni to tak nemysleli, budem trvať na svojom. A pripomínam, že keďže je vyhlásený núdzový stav, tresty sú vysoké. Kto chce kam, pomôžme mu tam. Špiny," uzavrel minister obrany.