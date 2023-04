Aj politici vyhľadávajú zábavu, aj keď sú často pre občanov jej zdrojom. Vo večernej Bratislave sa stretla komédia Mateja Adámyho s pevným postojom Jara Naďa a liberálnymi názormi Lucie Ďuriš Nicholsonovej. To, čo zo začiatku vyzeralo ako pikantná politická satira sa miestami menilo na napínavú výmenu názorov priamo pred očami nadšených divákov. Matej Adámy, známy svojim „jazykom bez cenzúry“ si už tradične zobral na mušku politické strany a súčasný stav slovenskej spoločnosti. Obul sa pritom nie len do opozičných poslancov, ale aj do vedenia koalície, čo dočasnému ministrovi nebolo po chuti: „Netvárme sa, že žijeme v jaskyni a nemajme negatívne emócie. Áno, je priestor sa zlepšiť, ale nie sme na tom až tak zle. Máme najnižšiu nezamestnanosť a najvyššiu zamestnanosť,“ vyjadril sa s typickým presvedčením. Rozhovoril sa aj o téme svojho odchodu z Oľano: „Cítil som sklamanie z fungovania strany. Keď sme sa po fiasku s demisiou Igora Matoviča rozprávali s Edom (Hegerom, pozn. Redakcie), spýtal sa ma, čo cítim. Povedal som, že sklamanie a vyhorenie. Jemu vraj padol kameň zo srdca. Zhodli, že je čas spraviť stranu, ktorá bude stáť na zdravých základoch.“

Pri novom projekte im vraj v ceste stálo viacero prekážok: „Skomplikoval to Sulík, lebo sa sám prihlásil, že nám chce dať hlasy na zostavenie 79-ky tak, aby sme vedeli pokračovať bez Igora Matoviča. Neskôr nám tie hlasy aj tak nedal, a tak sme kvôli nemu čakali celý mesiac prakticky na nič.“ Moderátor Adámy debatu premostil aj do súčasného trendu pravicového spájania, čo zo strany ministra obrany nezostalo bez odpovede: „Ja ako stredopravý volič to vnímam tak, že by nebolo koho voliť. Treba vytvoriť zdravú alternatívu pre voliča. Dzurinda to v tomto smere absolútne nezvládol a stal sa obeťou svojho ega.“

Zahanbiť sa nenechala ani Lucia Ď. Nicholsonová, ktorá sa rozhovorila nie len o Jablku, ale aj o liberálnych západných hodnotách z Bruselu: „Tam je bežné, že sa dvaja muži držia za ruku, alebo že vidíte partiu moslimských tínedžerov uvoľniť v autobuse miesto starším. To miesto žije multikulturalizmom a ja to milujem!“ Europoslankyňu okrem iného hnevá aj nastavená mentalita slovenskej spoločnosti v otázke registrovaných partnerstiev a práv LGBTIQ+. Táto téma chvíľami doslova naplnila miestnosť napätou atmosférou.

„Som pripravený takýto zákon a myšlienku podporiť, ale nepatrí to medzi nosné témy a priority Demokratov. Je úplne okay, že vy (Jablko, pozn. Redakcie) a Progresívne Slovensko nastavíte spoločnosti tieto témy, ktoré sú pre vás zároveň prioritami. Ale na Slovensku ľudí trápi aj XY ďalších tém,“ vyjadril sa Jaroslav Naď. Témou, na ktorej sa obaja politici zhodli, bola potreba prilákať naspäť vzdelaných Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pri zákerných otázkach od moderátora na adresu svojej strany musela Nicholsonová obhájiť aj vizuál svojej straníckej kampane. „Myslela som si, že bielymi košeľami nemôžeme nič pokaziť. Ukázalo sa, že môžeme. Je zábavné, že ľuďom prišli zvestovať liberálne hodnoty ľudia v bielych rovnošatách,“ povedala za potlesku a smiechu publika. Záver podujatia sa niesol v príjemnej atmosfére a uvoľnenej nálade.

autor: dm