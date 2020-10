Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nevylúčil prípadnú mobilizáciu zdravotníkov v súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19. Tvrdí, že robia všetko pre to, aby tomu zabránili. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že k politickému rozhodnutiu ešte nedošlo, čakajú aj na čísla od súkromných nemocníc, koľko personálu budú vedieť poskytnúť.

"Robíme všetko pre to, aby sme k mobilizácii nepristúpili. Oceňujem, že sa nám hlásia tí, ktorí nečakajú na papier o mobilizácii. Zatiaľ sme neurobili žiadne rozhodnutie, ale máme pripravené dokumenty na to, aby sme vybraný personál v niektorých regiónoch mobilizovali, ak to bude nevyhnutné," skonštatoval.

Vyzval preto zdravotníkov, ktorí môžu robiť samotné stery, ako aj ich vyhodnocovanie, aby sa prihlásili na stránke somzodpovedny.sk. Od stredy (28. 10.) popoludnia do štvrtka rána sa registrovalo podľa jeho slov 1100 ľudí, najmä zdravotníkov. Zdôraznil však, že naďalej potrebujú kvalifikovanejší personál na odoberanie vzoriek. „Aj na jeden, aj druhý deň by sa nám hodilo 2000 až 3000 takých zdravotníkov, ktorí môžu robiť stery,“ povedal s tým, že by bolo dobré niektoré tímy aj prestriedať.

Dodal, že ešte nie je definitívne rozhodnuté ani o tom, či bude druhé kolo testovania. Nateraz je podľa neho zabezpečená logistická a materiálna pripravenosť celoplošného testovania tento víkend a postupne prevážajú do regiónov potrebný materiál, testy a certifikáty. Poďakoval sa samosprávam za ich prácu a verí, že spoločne to zvládnu.

K ich odbremeneniu by mohlo podľa Naďa prispieť vytvorenie odberných miest vo veľkých firmách a nemocniciach. Dodal, že zatiaľ eviduje dohodu s 15 veľkými firmami o tom, že budú testovať nielen svojich zamestnancov. Zvlášť sa budú testovať aj strategické podniky nevyhnutné na chod štátu. Priblížil, že zabezpečujú testy aj pre štátne a súkromné nemocnice, ktoré otestujú svojich zamestnancov a pacientov.

Opätovne deklaroval bezpečnosť odberných miest. Nie je podľa neho dôvod obávať sa nákazy. Zatiaľ neeviduje, že by sa niekto nakazil pri pilotnom testovaní na Orave a v Bardejove. Odmieta tiež, že by sa na plošné testovanie zbytočne míňal materiál a sila zdravotníkov. Tvrdí, že akcia môže pomôcť predísť aj zhoršeniu situácie v nemocniciach.