Informoval o tom hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. Vyšetrovatelia Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašina boli zadržaní v polovici septembra. Vyšetrovali niekoľko prípadov, vrátane kauzy Očistec. "Sťažnosť prokurátora podanú v neprospech obvinených Š. M., P. Sch., M. S. senát zamietol. V časti námietok zaujatosti, ktoré vzniesli obvinení P. Ď. a J. Č. proti sudcovi pre prípravné konanie, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni, KS sťažnosti obvinených zamietol," priblížil Adamčiak.

KS v Bratislave rozhodoval v piatok na svojom neverejnom zasadnutí o sťažnostiach štyroch obvinených vyšetrovateľov NAKA a Petra Sch. voči rozhodnutiu Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý ich zobral do väzby, od 9.00 h. Senát KS rozhodoval pod vedením predsedníčky Magdalény Blažovej a členiek senátu Márie Šimkovej a Danice Veselovskej.

Keďže išlo o neverejné zasadnutie, neboli na ňom prítomné procesné strany - obvinení ani ich obhajcovia, ani dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave. "Vítame rozhodnutie KS. Myslím si, že sa to dalo očakávať aj z odôvodnenia prvostupňového súdu, že rozhodnutie KS bude také. Pokiaľ teda majú dodržiavať intencie zákona a ústavnú judikatúru. S dôvodmi ešte nie som oboznámený, keďže mi to nebolo doručené," povedal pre TASR obhajca Milana S. Rastislav Koutun. "K rozhodnutiu KS sa v tomto štádiu neviem podrobnejšie vyjadriť, keďže písomné vyhotovenie nám bude doručené až dodatočne. Rozhodnutie, samozrejme, vítame, namietali sme aj dôvodnosť vznesenia obvinenia a aj dôvody väzby. Tešíme sa, že KS našej sťažnosti vyhovel, ale podrobnejšie sa budem môcť vyjadriť, až keď budem mať písomné vyhotovenie," uviedla pre TASR obhajkyňa Štefana M. Ivana Halahijová.

"Rozhodnutie KS v Bratislave rešpektujeme. Po oboznámení sa s písomnými dôvodmi rozhodnutia bude stanovený ďalší procesný postup vo veci," zareagoval pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan. "Pokiaľ ide o rozhodnutie o prepustení z väzby môjho klienta, jednoducho nevieme dokopy nič, pretože bolo a avizovalo sa neverejné zasadnutie. Pre nás bude zaujímavé najmä písomné odôvodnenie tohto rozhodnutia, pretože, predpokladám, že toto písomné odôvodnenie bude mať dosah potom aj na ďalšie pokračovanie v trestnom konaní," povedal pre TASR obhajca Petra Sch. Ján Gereg.

Petra Sch. zobral sudca pre prípravné konanie OS Bratislava III do kolúznej väzby 15. septembra. Sudca predtým rozhodol, že vyšetrovatelia NAKA Ján Č., Pavol Ď. a Milan S. budú rovnako väzobne stíhaní. Milana S. zobral sudca do kolúznej väzby. Jána Č. a Pavla Ď. zobral do väzby z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Následne na druhý deň 16. septembra zobral sudca do kolúznej väzby aj štvrtého vyšetrovateľa Štefana M.

Štvoricu vyšetrovateľov a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS 13. septembra. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.

ÚIS aktuálne vedie zástupca riaditeľa Martin Mackovič. Peter Sch. viedol policajnú inšpekciu od 11. júna po tom, ako predchádzajúceho riaditeľa Adriána Sz. obvinili z prijímania úplatku. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, jej schvaľovaním sa má 4. októbra zaoberať Špecializovaný trestný súd.

