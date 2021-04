Minister MATOVIČ spomenul ULETENÝ život: Nebudete VERIŤ, na KOHO tým narážal!

Minister financií a expremiér Igor Matovič (47) sa už navždy do pamäti Slovákov vryl aj vďaka svojim neraz tak trochu uleteným statusom na sociálnych sieťach. Najnovšie "uletený" život spomína aj on sám, no tentoraz si netradične internetovým príspevkom zrejme nikoho nepohnevá!