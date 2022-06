Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nadsluhuje na svojom mieste. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol expremiér a šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO). Nešetril však ani Juraja Šeligu, na ktorého tiež spustil vlnu kritiky.

Poukázal na to, že je to otázka na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Šéfa rezortu zdravotníctva Matovič skritizoval pre výstavbu nemocníc z plánu obnovy a pre vyhlásenia o platoch zdravotníkov. "Je nezodpovedné, ak cez médiá ponúka niečo, čo absolútne nemá vyrokované," dodal.

Lengvarský je zrelý na odvolanie tiež podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Ten skonštatoval, že vláda si zobrala zdravotníkov ako rukojemníkov. "Namiesto toho, aby im pomohli, tak sa hádajú," priblížil.

Matovič zdôraznil, že chce otázku platov zdravotníkov uzavrieť do konca mesiaca, ako sa to predtým avizovalo. "Verím, že toto bude týždeň dobrých správ," doplnil. Pre platy zdravotníkov sa mohlo podľa Eštoka urobiť viac aj počas éry vládnutia strany Smer-SD.

Matovič sa obul aj do Juraja Šeligu

Počas diskusie v relácii Sobotné dialógy sa hovorilo aj o pomoci pre dôchodcov. Tí ju pre neutíchajúcu infláciu potrebujú čím ďalej, tým viac. Spomínala sa tiež téma 13. a 14. dôchodkov. Na základe tejto témy sa Matovič poriadne pustil do Šeligu a tvrdými slovami naozaj nešetril!

"Juraj Šeliga v štúdiu hovoril pred týždňom, že síce on si myslí, že dôchodcovia dostanú 14. dôchodok koncom roka, ale počíta s tým, že ho dostanu tí najzraniteľnejší, povecme 100 eur niekedy v novembri - v decembri. Je to s vami vyrokované? Viete o tom? Podporíte to?," pýtala sa moderátorka Igora Matoviča.