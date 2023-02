Tzv. obedy zadarmo súčasná vláda nikdy nezrušila. Uviedol to dočasne poverený minister práce a podpredseda strany Sme rodina Milan Krajniak v diskusii s opozičným poslancom Národnej rady (NR) SR Ladislavom Kamenický (Smer-SD) v relácii televízie TA3 V Politike!

"Nikdy sme nezrušili obedy zadarmo. Nie, že sa vraciame k tomu, čo bolo. Práve naopak, my okrem zvýšeného daňového bonusu, ktorý sa teraz zvýšil na 140 eur na dieťa, ideme opäť poskytovať aj príspevok na stravu. My ešte viac rozširujeme možnosti, ktoré doteraz boli. Deväťdesiat percent rodičov si vybralo daňový bonus, pretože ho môžu poberať aj v letných mesiacoch a počas zimných a jarných prázdnin," spresnil Krajniak. Možnosť dostať okrem daňového bonusu aj príspevok na stravu pre dieťa prešla podľa neho tento týždeň v NR SR ústavnou väčšinou.

Kamenický upozornil, že súčasná vláda po svojom nástupe zobrala nárok na obed zadarmo asi pre 450.000 detí. "Strana Smer-SD preto tento týždeň návrh novely v parlamente podporila. Je nám jedno, kto návrh na obedy zadarmo v parlamente predložil, hlasovali sme zaň, lebo je to dobré opatrenie," poznamenal opozičný poslanec.

Vláda v minulosti podľa ministra nemohla zaviesť plošné dotovanie obedov pre deti, pretože nový minister školstva až na konci minulého roka zvýšil finančné pásma (na dotáciu na stravu) pre jednotlivé základné školy. "Okamžite, ako to minister školstva urobil, sme v januári zvýšili aj príspevok na stravu a rozšírili okruh tých, ktorí ho môžu poberať," vysvetlil Krajniak. Za posledný rok podľa jeho slov "vláda urobila najmasívnejší krok v tom, akú podporu rodiny s deťmi môžu dostať".

Kamenický ho však upozornil, že zvýšenie daňového bonusu a sociálna politika súčasnej vlády núti samosprávy zvyšovať (aj rodinám) rôzne miestne dane a poplatky. "Vy rodinám jednou rukou dávate a druhou im beriete," dodal na Krajniakovu adresu opozičný poslanec. "To, či by sa na financovanie obedov zadarmo dali použiť aj zdroje z bankového odvodu, sa dozvieme na tejto alebo budúcej schôdzi NR SR," informoval Krajniak. Banky podľa Kamenického "nemajú čo plakať, mali rekordné zisky". "Keby sa zaviedol klasický odvod na základe mimoriadneho odvodu pre finančné inštitúcie, tak stále by bankám zostalo trištvrte miliardy eur zisku," uzavrel Kamenický.

