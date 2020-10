Minister Krajčí núdzový stav privítal, pretože v rámci jeho rezortu poskytuje väčšiu variabilitu. Prezradil však aj to, čo si myslí o testovaní a čo by poradil rizikovým skupinám.

Ministerka Veronika Remišová sa vyjadrila, že by sme mali testovať 20 tisíc ľudí denne. Aký je váš názor?

Treba si uvedomiť, že napríklad Česká republika ústami svojho nového ministra povedala, že 25-tisíc testov je maximum toho, čo sú ochotní robiť vo svojej krajine. Pokiaľ by sme toto prepočítali na územie Slovenskej republiky, tak by to bolo 12,5 tisíca testov. Túto kapacitu v súčasnosti máme k dispozícii. Ja som rád, že sa pacienti indikujú dobre a správne a relatívne veľa ich vieme zachytiť. Samozrejme, pokiaľ bude potreba testovať viac ľudí, tak urobíme všetko preto, aby sa tieto kapacity navyšovali a aby mal testovanie každý človek, ktorý ho potrebuje.

Čo je v tomto prípade problém?

Ak by sme denne testovali 10 tisíc ľudí, tak z verejného zdravotného poistenia občania uhradia pol milióna eur denne. Takže ono ani to testovanie nie je úplne lacný špás.

Z Českej republiky prichádzajú názory, ktoré tvrdia, že testovať by sa mali len ľudia s príznakmi. Súhlasíte?

Tieto názory neprichádzajú len z Českej republiky, ale už aj v Nemecku je to tak. Myslím si, že je to rozumné opatrenie, aby ľudia, ktorí boli v kontakte s niekým pozitívnym, aby boli podľa možností v izolácii a nosili ochranné pomôcky aj v izolácii. Pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia, tak testovaní byť nemusia.

Často sa teraz ozýva, že rozhodujúci je tzv. úzky kontakt. Čo to znamená?

Môj názor je, že toto ochorenie sa nedá získať len dákym prebehnutím okolo niekoho, kto ho naozaj má. Tu sa trošku prilíš strašila verejnosť. Je to respiračné ochorenie, ktoré je nákazlivejšie než chrípka. Aale dá sa dostať dlhším kontaktom s osobou a musí to byť blízky kontakt. K nákaze pritom dôjde cez kvapôčku aerosolu, ktoré sa rozprašujú do kolia, keď tá osoba vdýchne. K takémuto niečomu dochádza, ak ide o osobný rozhovor bez ochranných pomôcok a väčšinou je potrebné, aby tento rozhovor trval 5, 10 až 15 minút. Vtedy môžeme povedať, že dôjde k masívnemu vdýchnutiu a človek sa infikuje a následne ochorie.

Odporúčate, aby pracovali v rúškach aj ľudia, ktorí spolu zdieľajú pracovné priestory?

Myslím si, že je to jedno z múdrych opatrení, nakoľko nevieme, s kým náš kolega po zvyšok dňa bol. Pokiaľ sú však v uzavretých priestoroch ľudia len so svojimi rodinami, ktorí si môžu dôverovať, tak je to samozrejme na nich. Osobne však odporúčam, aby sme sa chránili aj s blízkymi spolupracovníkmi. Nosenie rúšok v interiéroch odporúča nariadením aj hlavný hygienik.

Čo sa týka astmatikov, alergikov a ďalších rizikových skupín, je niečo navyše čo by ste im odporučili - okrem rúšok a hygieny rúk?

Určite rúška. Musím povedať, že mám veľa pozitívnych príkladov toho, keď astmatici a alergici začali nosiť rúška v prvej vlne. S údivom zistili, že nedošlo k rozvoju alergie, astmy a alergickej nádchy tak, ako boli zvyknutí roky predtým. Dôvod je jednoduchý. Nosili rúško, ktoré im zabránilo, aby vdychovali alergény z okolia.

Ozývajú sa odborné názory, ktoré tvrdia, že s pandémiou sa budeme boriť minimálne do januára. Čo si myslíte vy?

To sú veľmi reálne prognózy a pravdepodobné je, že to bude trvať dlhšie a to minimálne kým nebude k dispozíciki vakcína, ktorá bude mať dobrý efekt.

Čo sa týka vakcíny, máme nejaké novinky?

Áno, čo sa týka vakcíny, tak to je taká dynamická vec. Ministerstvo zdravotníctva robí všetko preto, aby malo vakcíny v tom období, keď ich bude mať k dispozícii aj ďalší európsky trh. Teda v momente, kedy sa začne testovanie v Európe, Slovenská republika by mala byť medzi tými krajinami, ktoré očkovanie tak isto spustí.