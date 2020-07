"Rokujeme o tom každý deň od momentu, keď sme boli informovaní o rozhodnutí Veľkej Británie," povedal Korčok s tým, že aj vo štvrtok má hovoriť s britskou ministerkou pre Európu. Bude požadovať koordináciu a zosúladenie oboch britských zoznamov. Slovensko má podľa neho vynikajúce výsledky a to by mal byť dostatočný dôvod na to, aby Veľká Británia na budúci týždeň prehodnotila svoj prístup. "Treba sa pozrieť na to, že rozhodnutie, ktoré prijala Veľká Británia, je predmetom kontroverzie v samotnej Británii,"poznamenal šéf diplomacie.



Na margo brexitu Korčok uviedol, že rokovania sa momentálne nachádzajú v zložitej fáze. "Manželstvo" medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou (EÚ) sa skončí zabuchnutými dverami bez toho, aby sa "po rozvode" vedelo, ako budú spolu ďalej fungovať, myslí si minister. "Británia je a zostane strategickým partnerom pre celú EÚ, pre Slovensko, ale bolo by na škodu, ak by sme nemali jasno v tom, ako budú v budúcnosti vyzerať naše vzťahy," hovorí. Apeluje preto na Britániu, aby využila posledné mesiace a k rokovania pristúpila konštruktívne.

Autori: TASR, tasr , pet