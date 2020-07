Šéf Smeru-SD Fico totiž Korčoka v sobotu (11. 7.) vyzval, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie na čele rezortu slovenskej diplomacie. Dôvodom má byť zlyhanie ministerstva zahraničných vecí, keďže Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Minister tvrdí, že by čakal od Fica, aby nabádal občanov na obozretnosť pri cestovaní do krajín, ktoré slovenskí epidemiológovia nepovažujú za bezpečné, vrátane Británie. "Pán Fico však robí opak. Nezodpovedné," skonštatoval Korčok. Ako tvrdí, Fica sa dá chápať, keď chce hovoriť o Korčokovom odstúpení, lebo to je oveľa jednoduchšie, ako hovoriť o iných oveľa naliehavejších témach týchto dní. Rozhodnutiu Veľkej Británie, nezaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny, minister nerozumie a považuje ho za neopodstatnené.