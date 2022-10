Dlhoročný diplomat sa v pozícii ministra ocitol práve vďaka SaS, ktorá ho do kresla nominovala napriek tomu, že nikdy nebol jej súčasťou. Možno aj to je dôvod, prečo sa práve Korčok stal jediným ministrom, za ktorého zotrvanie loboval aj sám Matovič a to napriek definitívnemu odchodu SaS z vlády.

VIDEO Ivan Korčok spomína na Edurda Kukana: Aký bol exminister Kukan šéf? (máj 2022)

Korčok však túto ponuku odmietol. A teraz je už jasné, ako sa rozhodol pri verejne známej ponuke stať sa volebným lídrom SaS v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. „Po odchode z postu ministra zahraničných vecí mi Richard Sulík navrhol angažovať sa ďalej v slovenskej politike. Ponuku predsedu SaS si vážim, pretože išlo o návrh predpokladajúci moje významné zapojenie do vnútornej politiky v SR v rámci Sloboda a Solidarita, ktorú považujem za dobre fungujúcu stranu so silným a s vyprofilovaným programom," odkázal Korčok s tým, že po dôslednom zvážení všetkých „súvislostí a okolností" sa rozhodol na ponuku SaS nereflektovať.

„A ukončiť tak súčasnú etapu môjho politického pôsobenia," prekvapil. „Rozhodol som sa takto predovšetkým preto, lebo som presvedčený, že do významnej pozície vo vnútornej a v straníckej politike má človek vstupovať prirodzeným spôsobom, to znamená cez získanie mandátu vo voľbách," vysvetľuje svoju pozíciu Korčok s dôvetkom, že toto nie je jeho prípad.

V SaS napriek všetkému jeho slová neberú so sklonenou hlavou. „Rešpektujeme rozhodnutie Ivana Korčoka sa nateraz neangažovať v domácej politike,“ reagoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. Jeho rozhodnutie chápe aj exkolega z rezortu, bývalý štátny tajomník diplomacie a zároveň podpredseda SaS Martin Klus. "Rozumiem jeho rozhodnutiu nateraz sa neangažovať v mimoriadne napätej domácej politike," vyjadril sa.

Azda najviac však ostrou reakciou prekvapila niekdajšia saskárka a súčasná europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá Korčokovmu vysvetleniu príliš nedôveruje.