Hoci ešte začiatkom mesiaca minister Branislav Gröhling (47) avizoval návrat detí do škôl v riadnom termíne, zdá sa, že situácia sa opäť zmenila. Ani vyjadrenia ministerstva už zďaleka nie sú také jednoznačné. O tom, čo bude so žiakmi bude totiž rezort informovať až po vianočných sviatkoch. "Vrátime sa k fungovaniu takzvaného 'školského semaforu', avšak o jednotlivých podrobnostiach návratu do škôl budeme ešte informovať pred návratom do škôl po sviatkoch," odkázal minister.

Zároveň však pripustil, že momentálne ešte prebiehajú stretnutia v rámci ministerstva zdravotníctva a verí, že od 10. januára 2022 sa vrátia k školskému semaforu. Šéf rezortu školstva pripustil, že prvý januárový týždeň bude niesť prívlastok školský. "Pretože budeme nastavovať alebo oznamovať jednotlivé pravidlá," povedal.



Či je vzhľadom na nástup nového variantu koronavírusu a momentálny pandemický stav rozumnejšie školy otvárať alebo naopak zotrvať v dištančnom režime vzdelávania, nateraz nevedia presne posúdiť ani odborníci. "Momentálne je táto otázka predčasná, uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia a ako zamieša karty variant Omicron. Sú to ešte viac ako tri týždne a nemožno jednoznačne predpovedať vývoj epidemiologickej situácie u školských detí," uviedol ešte 16. decembra, hlavný hygienik Ján Mikas.

