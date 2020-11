Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) je naďalej vo vážnom stave. Pred pondelkovým rokovaním vlády to potvrdil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Doležal povedal, že nemá povolenie odkomunikovať Kollárov zdravotný stav, no to najzávažnejšie prezradil. „Nemám súhlas, aby som o jeho zdravotnom stave informoval, ale je to vážny stav,“ skonštatoval Doležal.

Kollár je v nemocnici po dopravnej nehode, ktorá sa stala v sobotu 24. októbra na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Uplynulý týždeň absolvoval operáciu, ktorá podľa slov jeho hovorkyne Michaely Jurcovej dopadla úspešne.

Správa o Kollárovej autonehode zasiahla celé Slovensko, vrátane premiéra Igora Matoviča. „Predseda parlamentu mal vážnu dopravnú nehodu. Bol zranený spolu so svojím ochrankárom a vodičom. Držíme týmto trom ľuďom palce, aby mali čo najmenšie dosahy na svoje zdravie," povedal vtedy Matovič.

Neskôr na verejnosť prenikli informácie, že vo vládnej limuzíne sedela okrem Kollára aj bývalá misska Miroslava Fabušová. Po nehode aj ona ležala na JIS a až neskôr prezradila, čo jej je: „Zdravotne som na tom veľmi zle, mám nepredstaviteľné bolesti, zlomených 7 rebier.“

Verejnosť však viac riešila to, čo robila v aute, ktorého prevádzka je platená z peňazí daňových poplatníkov. Ona sama neskôr prezradila, prečo sa v aute viezla. „Sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral,“ povedala Fabušová pre Ženský web.

Informácie po nehode boli, že Kollára má zlomený druhý krčný stavec. Zranili sa aj jeho ochrankár a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Záchranári pomáhali štyrom osobám. Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala.

