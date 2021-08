Regionálne trate východného Slovenska sa dočkajú nových súprav za 76 miliónov eur. Minister Doležal v piatok na železničnej stanici v Bratislave podpísal so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na deväť nových elektrických jednotiek. "Je mimoriadne dôležité, aby sa železnica ako najekologickejšia forma dopravy stala voľbou číslo jeden pre cestujúcich. Vďaka eurofondom sa dostanú moderné vlaky do regiónov naprieč Slovenskom a to vrátane východu," uviedol minister na sociálnej sieti.

Pre Košický a Prešovský kraj je určených 9 nových elektrických vlakov a ďalších 52 zmodernizovaných aj nových vozňov, ktoré budú premávať v regionálnej aj medziregionálnej doprave.

