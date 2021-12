Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) si vždy zachováva istú mieru zdržanlivosti, čo sa týka prezentácie v médiách alebo na sociálnej sieti. Práve preto svojich sledovateľov prekvapil, keď na Silvestra uverejnil vtipné video, kde s riaditeľom odboru komunikácie ministerstva dopravy Ivanom Rudolfom spoločne hodnotia uplynulý rok 2021 z pohľadu rezortu dopravy. Na sebe majú oblečené veselé farebné ponožky a papuče, a nechýbajú ani vtipné vianočné svetre.

"Priatelia, viem, že doba nie je ľahká, no aj tak si myslím, že by sme si mali, ak nie každý deň, tak aspoň na Silvestra nájsť čas na úsmev. Toto video nemá v žiadnom prípade ambíciu zľahčovať stav v rezorte dopravy, nikoho uraziť ani znevažovať jeho prácu. Je to len obyčajná sranda ministra zo seba samého. Prosím, odpustite si preto nenávistné a zlostné komentáre," napísal Doležal k videu.

Minister Doležal vo videu hodnotí rok 2021 ako veľmi úspešný, kedy sa im v rezorte dopravy podarilo urobiť veľa dobrých vecí. "Spustili sme najväčšiu reformu v histórii pošty, skvalitnili sme služby v železničnej doprave, obnovili sme viac kilometrov ciest, zároveň veľmi dobre sme zvládali aj komunikáciu s verejnosťou aj s médiami," rozpráva si spokojne minister vo videu. Za každým takýmto jeho výrokom a chválou sa však ukazujú vtipné zábery o tom, ako to vyzerá v realite na Slovensku, a že ešte je čo zdokonaľovať v našej krajine.

"Priatelia, ja viem že doba nie je jednoduchá, ale prosím skúsme menej hejtu a viac sa tešiť z maličkostí. No a hlavne, neberme sa tak vážne," odkázal v závere videa minister Doležal.

VTIPNÉ VIDEO MINISTRA DOLEŽALA SI POZRITE NA ĎALŠEJ STRANE!